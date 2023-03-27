У МЗС Китаю відреагували на плани РФ розмістити ядерну зброю в Білорусі

У Китаї відповіли на нещодавню заяву путіна про розміщення ядерної зброї в Білорусі.

Представниця китайського МЗС Мао Нін відреагувала на суботню заяву владіміра путіна про те, що РФ розмістить на території Білорусі ядерну зброю. Вона зазначила, що в січні 2022 лідери держав, у яких є ядерка, виступили із спільною заявою про те, що ядерну війну не можливо виграти.

Слід уникати воєн між державами, які мають ядерну зброю, і знижувати стратегічні ризики, – сказала Мао Нін.

Втім, не можна сказати, що Китай засудив саме РФ, скоріше за все, це знову була “нейтральна” заява.

Нагадаємо, у суботу російський президент повідомив, що РФ збирається розмістити на території Білорусі ядерну зброю. Таким чином, владімір путін начебто відповів на рішення Великобританії передати боєприпаси зі збідненим ураном (які насправді не мають ніякого відношення до ядерної зброї).

Зазначимо, що це продовження ядерного шантажу зі сторони РФ.

Відомо, що будівництво сховища для тактичної ядерної зброї планують закінчити 1 липня. Раніше Білорусі дали літаки, які можуть нести заряди ядерної зброї, а також ракетний комплекс «Іскандер».

У той же час, у США поки що не бачать ознак того, що РФ дійсно готується передати таку зброю. Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США в Білому домі Джон Кірбі повідомив, що за цією ситуацією пильно слідкують та якщо такі спроби дійсно будуть, то в США це дізнаються обов’язково.

В ЄС теж відповіли на цю заяву, запевнивши, що якщо ядерку розмістять в Білорусі, то будуть наслідки для РФ.

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