Офицера родом из Днепропетровщины, приказывающего обстреливать родную область, наградили в РФ

Экс-жена и дети Клименко живут в Украине. Родные теперь уже российского офицера поддерживают ВСУ и страдают от действий своего родственника.
Владимир Путин наградил представителя ВС РФ Вадима Клименко званием генерала за обстрел родной для офицера Днепропетровской области. Об этом сообщили журналисты «Следствие.Инфо».
С началом российского полномасштабного вторжения в то время еще полковник Клименко возглавил воинскую часть №09332, расположенную во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области.
Именно Клименко приказывает обстреливать Днепропетровщину, хотя, по словам СМИ, здесь до сих пор продолжают проживать бывшая жена Клименко вместе с двумя несовершеннолетними детьми.
Клименко родом из пгт Просяна в Днепропетровской области.
Офицер представлял морскую пехоту Черноморского флота, после чего проходил службу в 40-й отдельной бригаде морской пехоты на Камчатке. В течение 2014-2015 годов Клименко летал между Камчаткой, Москвой и оккупированным Крымом. При этом в его декларации за 2020 год указано 1,5 млн. рублей дохода.
В 2022 году Клименко возглавил российскую 7-ю военную базу в Гудауте (оккупированная Абхазия). Глава Кремля Владимир Путин в 2023 году подписал указ о присвоении Клименко звания генерала в знак признания его военных достижений.
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