Поссорились: в Кривом Роге женщина напала на сожителя с кухонным ножом

В пятницу, 24 марта, в одной из квартир на территории Покровского района Кривого Рога между сожителями возникла ссора, во время которой 29-летняя женщина ножом ранила в живот 31-летнего мужчину. С тяжелым телесным повреждением потерпевшего госпитализировали в больницу.
Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.
Правоохранители задержали злоумышленницу и изъяли орудие преступления – кухонный нож.
Женщине сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренном ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины, и избрали меру пресечения.
Продолжается следствие.
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