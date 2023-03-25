Путін заявив про розміщення ядерної зброї на території Білорусі

Таким чином, ядерний шантаж продовжується.

Так, Росія уклала угоду з сусідньою Білоруссю про розміщення на її території тактичної ядерної зброї у відповідь на постачання Україні снарядів із збідненим ураном. Про це заявив у суботу президент РФ Володимир Путін.

За словами Путіна, такий крок не порушить угоди про нерозповсюдження ядерної зброї. Він додав, що Сполучені Штати розмістили ядерну зброю на території європейських союзників, – повідомляє Reuters.

Будівництво сховища планують закінчити 1 липня. Там нібито Росія хоче розмістити свої тактичні ядерні боєприпаси.

Наразі, за словами Путіна, Білорусі передано літаки, які можуть нести заряди ядерної зброї, а також ракетний комплекс «Іскандер».

“Заява Британії стала приводом для переговорів із Лукашенком, але Мінськ давно просить розмістити у них російське ТЯО. Ми вже допомогли, переобладнали літаки, 10 типів літаків готові до застосування тактичної зброї, передали “Іскандер”, з 3 квітня приступаємо до навчання екіпажів. 1 липня закінчуємо будівництво сховища для тактичної ядерної зброї у Білорусі”, – заявив Путін.

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