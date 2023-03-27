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  • Лицо разорвало обломками: в Днепре спасают учителя, пережившего взрыв в Краматорске

Лицо разорвало обломками: в Днепре спасают учителя, пережившего взрыв в Краматорске

Сегодня 15:44
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В Днепре спасают учителя, пережившего взрыв.

Новости Днепра про Лицо разорвало обломками: в Днепре спасают учителя, пережившего взрыв в Краматорске

Об истории мужчины рассказал главный врач одной из больниц Днепра Сергей.

По его словам, 53-летний Владимир пережил мощный взрыв. Мужчина помнит только раскатистый звук снаряда и яркую вспышку. Вместе с сигаретой, которую он курил в тот момент, его лицо разорвало обломками и взрывной волной.

Первую медицинскую помощь он получил в Краматорске, после чего его «скорой» отправили в реанимацию одной из больниц Днепра. У Владимира были тяжелые множественные оскольчатые ранения лица и глаз, ожоги дыхательных путей, а также проникающее ранение грудной клетки слева и травма брюшной полости. Кроме этого, ему ампутировали кисть левой руки. Некоторое время мужчина не мог дышать самостоятельно, поэтому Владимира подключили к аппарату ИВЛ.

Несколько дней он провел в реанимации под наблюдением хирургов, анестезиологов и травматологов.

Владимир перенес первую операцию на лице, на котором почти не осталось живого места, потому что оно иссечено обломками.

Сейчас к Владимиру постепенно возвращается сознание. Впереди реконструкция лица и шанс спасти зрение, – рассказали медики.

Ранее Владимир работал учителем, а что будет делать дальше пока не известно. По словам врачей, он мечтает о том, чтобы у следующих поколений была свобода.

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Новости Днепра про Лицо разорвало обломками: в Днепре спасают учителя, пережившего взрыв в КраматорскеУкраїнська Новости Днепра про Лицо разорвало обломками: в Днепре спасают учителя, пережившего взрыв в КраматорскеРусский

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