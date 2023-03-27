За решетку отправился предатель, который передавал ФСБ данные об аэродроме Кривого Рога

За решетку отправили жителя Кривого Рога, благодаря которому россияне обстреливали аэродром в Кривом Роге.

Как сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре, осудили предателя, который передавал ФСБ данные об аэродроме в Кривом Роге.

Местного жителя завербовал кадровый сотрудник российской ФСБ. Отмечается, что ранее судимый работал на крупном промиганте, а затем решил сотрудничать с вражескими спецслужбами.

С мая по июль 2022 года он выполнял задание своего куратора. В его обязанности входил поиск военных целей на территории Кривого Рога, а также фиксация результатов враждебных прилетов.

Коллаборант делал фото объектов дорожно-транспортной инфраструктуры, школ и колледжей области с геолокацией и подробным описанием прилегающей территории. На основе этой информации планировались воздушные атаки.

Правоохранители арестовали предателя во время выполнения очередного задания в июле 2022 года.

Суд назначил ему 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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