В Днепре третий день не могут снять с дерева маленького котенка

Об этом рассказала днепрянка в сообществе «12 квартал» на фейсбуке.
По ее словам, на улице Казака Мамая, 22 уже третий день котенок сидит на высоком дереве. Днепряне отмечают, что сотрудники ГСЧС уже сюда приезжали, но не могут заехать на машине к дереву, поэтому кота до сих пор не удалось спасти.
Если кто-нибудь сможет помочь котику, сидящему на дереве уже третий день, то пожалуйста помогите! – обращается к жителям города Светлана.
В комментариях предлагают свои методы спасения маленького пушистика.
Лейте на дерево валерьянку, и так чтобы повыше, тогда он слезет сам, — отметила в комментариях днепрянка.
Кто-то предлагает вызвать скалолаза или позвать местных хулиганов, которые за «бутылку» снимут беднягу с дерева.
Если вы можете помочь четырехлапому, то подробности ТУТ.
Отметим, что март оказался кошачьим месяцем, потому что недавно похожая ситуация произошла на улице Квитки Цисык. Там рыжий пушистик четыре дня просидел на высоком дереве, пока спасатели не нашли 30-метровую лестницу, с помощью которой кота наконец удалось спустить вниз. Сейчас четырехлапый ищет новых или старых хозяев.
Читайте также:
Автор:
Родители днепровских школьников предлагают возобновить очное обучение в учебных заведениях.
Художник-пророк из Днепра разыгрывает одну из своих картин.
В Украину сует циклон из Средиземноморья, который принесет непогоду.
На набережной начали расцветать нарциссы.
У квітні на нас чекає 5 магнітних бурь.
Родители днепровских школьников предлагают возобновить очное обучение в учебных заведениях.
Художник-пророк из Днепра разыгрывает одну из своих картин.
В Украину сует циклон из Средиземноморья, который принесет непогоду.
На набережной начали расцветать нарциссы.
Это будут плановые роботы.
В Днепропетровской области сгорело 46 гектаров сухостоя.
В Никополе на Днепропетровщине спасают собаку, которую чуть не задушил ошейник от блох.
Поезд, ехавший из Днепра, наехал на человека.
В сети обсуждают сериал от СТБ, где лицо российского актера заменили дипфейком его украинского коллеги.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!