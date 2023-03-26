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В Днепре третий день не могут снять с дерева маленького котенка

Сегодня 19:44
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В Днепре на дереве застрял маленький котенок.

Новости Днепра про В Днепре третий день не могут снять с дерева маленького котенка

Об этом рассказала днепрянка в сообществе «12 квартал» на фейсбуке.

По ее словам, на улице Казака Мамая, 22 уже третий день котенок сидит на высоком дереве. Днепряне отмечают, что сотрудники ГСЧС уже сюда приезжали, но не могут заехать на машине к дереву, поэтому кота до сих пор не удалось спасти.

Если кто-нибудь сможет помочь котику, сидящему на дереве уже третий день, то пожалуйста помогите! – обращается к жителям города Светлана.

В комментариях предлагают свои методы спасения маленького пушистика.

Лейте на дерево валерьянку, и так чтобы повыше, тогда он слезет сам, — отметила в комментариях днепрянка.

Кто-то предлагает вызвать скалолаза или позвать местных хулиганов, которые за «бутылку» снимут беднягу с дерева.

Если вы можете помочь четырехлапому, то подробности ТУТ.

Новости Днепра про В Днепре третий день не могут снять с дерева маленького котенка

Отметим, что март оказался кошачьим месяцем, потому что недавно похожая ситуация произошла на улице Квитки Цисык. Там рыжий пушистик четыре дня просидел на высоком дереве, пока спасатели не нашли 30-метровую лестницу, с помощью которой кота наконец удалось спустить вниз. Сейчас четырехлапый ищет новых или старых хозяев.

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