У Дніпрі третій день не можуть зняти з дерева маленьке кошеня

У Дніпрі на дереві застрягло маленьке кошеня.

Про це розповіла дніпрянка в спільноті “12 квартал” на фейсбук.

За її словами, на вулиці Козака Мамая, 22 вже третій день кошеня сидить на високому дереві. Дніпряни зазначають, що співробітники ДСНС вже сюди приїжджали, але не можуть заїхати на машині до дерева, тому кота досі не вдалося врятувати.

Якщо хтось зможе допомогти котику, який сидить на дереві вже третій день, то будь ласка допоможіть! – звертається до мешканців міста Світлана.

У коментарях пропонують свої методи порятунку маленького пухнастика.

Лийте на дерево валеріанку, і так щоб повище, тоді він злізе сам, – зазначила в коментарях дніпрянка.

Хтось пропонує викликали скелелаза або місцевих хуліганів, які за “пляшку” знімуть бідосю з дерева.

Якщо ви можете допомогти чотирилапому, то подробиці ТУТ.

Зазначимо, що березень виявився котячим місяцем, бо нещодавно схожа ситуація відбулася на вулиці Квітки Цісик. Там рудий пухнастик чотири доби просидів на високому дереві, поки рятувальники не знайшли 30-метрову драбину, за допомогою якої, кота нарешті вдалося спустити вниз. Наразі чотирилапий шукає нових або старих господарів.

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