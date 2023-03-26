Влетів в припаркований автомобіль: у Дніпрі нетверезий водій збив насмерть чоловіка

У Дніпрі 25 березня сталася смертельна ДТП.

Ввечері 25 березня на вулиці Новошкільній сталася смертельна ДТП. За словами очевидців, нетверезий водій влетів в припарковане поблизу приватного будинку авто.

Від потужного удару один із автомобілів влетів в стовп, а інший в паркан біля приватного будинку. Поруч з припаркованим авто знаходився чоловік, який від отриманих травм загинув на місці.

На місці події працювали поліцейські та швидка.

Нагадаємо, вчора на перехресті вулиць Овражної та Набережної Перемоги зіткнулися Volkswagen та Renault. На щастя, обійшлося без жертв, але обидва автомобілі сильно пошкоджені.

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