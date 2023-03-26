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  • Влетів в припаркований автомобіль: у Дніпрі нетверезий водій збив насмерть чоловіка

Влетів в припаркований автомобіль: у Дніпрі нетверезий водій збив насмерть чоловіка

Сьогодні 10:25
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У Дніпрі 25 березня сталася смертельна ДТП.

Новости Днепра про Влетів в припаркований автомобіль: у Дніпрі нетверезий водій збив насмерть чоловіка

Ввечері 25 березня на вулиці Новошкільній сталася смертельна ДТП. За словами очевидців, нетверезий водій влетів в припарковане поблизу приватного будинку авто. 

Від потужного удару один із автомобілів влетів в стовп, а інший в паркан біля приватного будинку. Поруч з припаркованим авто знаходився чоловік, який від отриманих травм загинув на місці. 

На місці події працювали поліцейські та швидка. 

Новости Днепра про Влетів в припаркований автомобіль: у Дніпрі нетверезий водій збив насмерть чоловіка

Нагадаємо, вчора на перехресті вулиць Овражної та Набережної Перемоги зіткнулися Volkswagen та Renault. На щастя, обійшлося без жертв, але обидва автомобілі сильно пошкоджені. 

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Новости Днепра про Влетів в припаркований автомобіль: у Дніпрі нетверезий водій збив насмерть чоловікаУкраїнська Новости Днепра про Влетів в припаркований автомобіль: у Дніпрі нетверезий водій збив насмерть чоловікаРусский

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