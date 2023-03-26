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Сотні тисяч збитків: у Дніпрі вандали вдруге за тиждень атакували сквер на лівому березі (ФОТО)

Сьогодні 08:25
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У Дніпрі вандали вчергове атакували новий сквер на лівому березі.

Новости Днепра про Сотні тисяч збитків: у Дніпрі вандали вдруге за тиждень атакували сквер на лівому березі (ФОТО)

Про це повідомили в Департаменті парків та рекреації Дніпровської міської ради.

На початку тижня вандали розгромили сквер Семенова, що знаходиться на перехресті вулиць Калинової та Образцова. Як зазначили в департаменті, оновлену зелену зону відкрили в травні минулого року і парк став мішенню для місцевих хуліганів.

Днями невідомі розтрощили ліхтарі, пошкодили гумове покриття на майданчику для занять спортом, зрізали два металеві тренажери, розірвали труби для поливу газону, зламали дерева та вкрали коштовне світлодіодне підсвічування лавочок. 

І ось минулої ночі, вандали знову атакували сквер. Цього разу вони відірвали гамак для дітей. 

Підрахованої вартості матеріальної шкоди ще немає, але вже можна впевнено говорити про сотні тисяч гривень збитків, завданих інфраструктурі скверу, – йдеться в повідомленні.
Скоріше за все, вандали діяли вночі, під час комендантської години. 
 

Новости Днепра про Сотні тисяч збитків: у Дніпрі вандали вдруге за тиждень атакували сквер на лівому березі (ФОТО)

Зазначимо, що сквер названий на честь Максима Семенова – відомого дніпровського активіста та голови місцевої асоціації велосипедистів. З початком повномасштабної війни пішов добровольцем на фронт і загинув, захищаючи Україну. 

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Новости Днепра про Сотні тисяч збитків: у Дніпрі вандали вдруге за тиждень атакували сквер на лівому березі (ФОТО)Українська Новости Днепра про Сотні тисяч збитків: у Дніпрі вандали вдруге за тиждень атакували сквер на лівому березі (ФОТО)Русский

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