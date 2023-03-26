У Дніпрі пасажир прострелив собі палець поки їхав в таксі

У Дніпрі 65-річний чоловік прострелив свій палець, коли їхав в таксі.

Інцидент стався ввечері 24 березня. До поліції зателефонував таксист, який розповів, що під час поїздки в його авто, пасажир відстрелив собі палець, про це повідомляє “Репортер”.

Патрульні зупинили вказане таксі на вулиці Батумській. За словами водія, пасажир, якого він віз за вказаною адресою, під час поїздки сидів на задньому сидінні. У якийсь момент він дістав зі своєї сумки предмет візуально схожий на пістолет та почав його роздивлятися. Через декілька хвилин таксист почув звук пострілу. Як виявилося пізніше, чоловік прострелив собі палець лівої руки.

Поліцейські обшукали салон таксі та знайшли пістолет і магазин з бойовими патронами. На місце викликали слідчо-оперативну групу. 65-річний пасажир від медичної допомоги відмовився.

Правоохоронці з’ясовують всі обставини справи.

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