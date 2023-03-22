У Дніпрі кіт, який чотири доби просидів на дереві, шукає господарів

Про це повідомили в спільноті з пошуку загублених тварин.
За словами дніпрянки Тетяни, котика врятували із дерева на вулиці Квітки Цісик, 16. Пухнастик чотири доби просидів на висоті шостого поверху. Надзвичайники не змогли відразу зняти кота з дерева, бо не вистачало драбини по висоті.
З третього разу кота вдалося спустити вниз. Для цього рятувальники привезли 30-метрову драбину. Наразі рудий красень на тимчасовій перетримці в одного із надзвичайників. Чотирилапий досі перебуває в шоковому стані, кусається, нявкає та відмовляється від їжі.
Містяни зазначають, що кіт міг загубитися, бо виглядає охайним та домашнім. Якщо ви впізнали в ньому свого кота, то звертайтеся за телефоном: 0507322102 – Тетяна.
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Нагадаємо, раніше ми уже писали про цього кота, який нявкав на всю вулицю та просидів на дереві декілька днів.
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