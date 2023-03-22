Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі кіт, який чотири доби просидів на дереві, шукає господарів

Сьогодні 13:25
просмотров

У Дніпрі кіт, якого врятували з високого дерева, шукає господарів.

Новости Днепра про У Дніпрі кіт, який чотири доби просидів на дереві, шукає господарів

Про це повідомили в спільноті з пошуку загублених тварин. 

За словами дніпрянки Тетяни, котика врятували із дерева на вулиці Квітки Цісик, 16. Пухнастик чотири доби просидів на висоті шостого поверху. Надзвичайники не змогли відразу зняти кота з дерева, бо не вистачало драбини по висоті.

З третього разу кота вдалося спустити вниз. Для цього рятувальники привезли 30-метрову драбину. Наразі рудий красень на тимчасовій перетримці в одного із надзвичайників. Чотирилапий досі перебуває в шоковому стані, кусається, нявкає та відмовляється від їжі. 

Містяни зазначають, що кіт міг загубитися, бо виглядає охайним та домашнім. Якщо ви впізнали в ньому свого кота, то звертайтеся за телефоном: 0507322102 – Тетяна.

Більш детальніше ТУТ.

Нагадаємо, раніше ми уже писали про цього кота, який нявкав на всю вулицю та просидів на дереві декілька днів. 

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі кіт, який чотири доби просидів на дереві, шукає господарівУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У центрі Дніпра зіткнулися Tesla та таксі: рух ускладнено
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:37
    У центрі Дніпра зіткнулися Tesla та таксі: рух ускладнено

    Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!

    Є постраждалі: у Дніпрі внаслідок ДТП перекинувся грузовик “Епіцентру” (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:35
    Є постраждалі: у Дніпрі внаслідок ДТП перекинувся грузовик “Епіцентру” (ФОТО)

    22 березня в Дніпрі сталася ДТП з двома вантажівками.

    Протягом дня подача тепла до осель мешканців Дніпра буде припинена
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:14
    Протягом дня подача тепла до осель мешканців Дніпра буде припинена

    Сьогодні, 22 березня, у Дніпрі завершують опалювальний сезон - найтяжчий…

    Як виглядає забутий пляж на Перемозі-1 у Дніпрі: іржаві «грибочки» та павутина замість сітки (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:10
    Як виглядає забутий пляж на Перемозі-1 у Дніпрі: іржаві «грибочки» та павутина замість сітки (ФОТО)

    У Дніпрі є три офіційні та ще кілька «диких» пляжів,…

    Наверх