Раскладывал по всему городу: в Днепре разоблачили наркосбытчика

Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области. Запрещенные вещества злоумышленник распространял, раскладывая их по всему городу. Предварительно он договаривался с клиентами о том, где именно оставит товар.
Наркосбывателя поймали «на горячем». Он как раз собирался доставить психотропы заказчику. Сотрудники полиции остановили подозрительного мужчину. Во время поверхностного обыска у него изъяли 40 свертков с наркотиками. Злоумышленником оказался житель соседней области. Мужчине уже сообщили о подозрении в торговле наркотиками. Ему грозит от 6 до 10 лет лишения свободы. Продолжается следствие.
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