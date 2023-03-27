Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • За ґрати відправився зрадник, який передавав ФСБ дані про аеродром Кривого Рогу

За ґрати відправився зрадник, який передавав ФСБ дані про аеродром Кривого Рогу

Сьогодні 16:57
просмотров

За ґрати відправили мешканця Кривого Рогу, завдяки якому росіяни обстрілювали аеродром в Кривому Розі.

Новости Днепра про За ґрати відправився зрадник, який передавав ФСБ дані про аеродром Кривого Рогу

Як повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі, засудили зрадника, який передавав ФСБ дані про аеродром в Кривому Розі.

Місцевого мешканця завербував кадровий співробітник російської ФСБ. Зазначається, що раніше засуджений працював на великому проміганті, а потім вирішив співпрацювати з ворожими спецслужбами.

З травня по липень 2022 року він виконував завдання свого куратора. До його обов’язків входив пошук військових цілей на території Кривого Рогу, а також фіксація результатів ворожий прильотів. 

Колаборант робив фото об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури, шкіл та коледжів області з геолокацією та детальним описом прилеглої території. На основі цієї інформації планувалися повітряні атаки. 

Правоохоронці арештували зрадника під час виконання чергового завдання у липні 2022 року. 

Суд призначив йому 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Читайте також:

Новости Днепра про За ґрати відправився зрадник, який передавав ФСБ дані про аеродром Кривого РогуУкраїнська Новости Днепра про За ґрати відправився зрадник, який передавав ФСБ дані про аеродром Кривого РогуРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Посварилися: у Кривому Розі жінка напала на співмешканця з кухонним ножем
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:54
    Посварилися: у Кривому Розі жінка напала на співмешканця з кухонним ножем

    Потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження та був доставлений до лікарні.

    Брудні колеса: у Кривому Розі водійка тролейбуса відмовлялася їхати через дитину з велосипедом
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:56
    Брудні колеса: у Кривому Розі водійка тролейбуса відмовлялася їхати через дитину з велосипедом

    На днях у громадському транспорті Кривого Рогу спалахнув новий скандал.

    У Кривому Розі рятують двох молодих чоловіків, які підірвалися на російській міні
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:53
    У Кривому Розі рятують двох молодих чоловіків, які підірвалися на російській міні

    У Високопільській громаді двоє мирних людей підірвалися на російській міні,…

    Від тісного нашийника набухла голова: у Нікополі біля лікарні викинули цуценя, воно ледь не задихнулося
    Новини Дніпра
    Вчора 15:09
    Від тісного нашийника набухла голова: у Нікополі біля лікарні викинули цуценя, воно ледь не задихнулося

    У Нікополі, що на Дніпропетровщині, рятують собаку, яку ледь не…

    Наверх