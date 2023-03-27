За ґрати відправився зрадник, який передавав ФСБ дані про аеродром Кривого Рогу

Як повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі, засудили зрадника, який передавав ФСБ дані про аеродром в Кривому Розі.
Місцевого мешканця завербував кадровий співробітник російської ФСБ. Зазначається, що раніше засуджений працював на великому проміганті, а потім вирішив співпрацювати з ворожими спецслужбами.
З травня по липень 2022 року він виконував завдання свого куратора. До його обов’язків входив пошук військових цілей на території Кривого Рогу, а також фіксація результатів ворожий прильотів.
Колаборант робив фото об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури, шкіл та коледжів області з геолокацією та детальним описом прилеглої території. На основі цієї інформації планувалися повітряні атаки.
Правоохоронці арештували зрадника під час виконання чергового завдання у липні 2022 року.
Суд призначив йому 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Читайте також:
Автор:
Потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження та був доставлений до лікарні.
На днях у громадському транспорті Кривого Рогу спалахнув новий скандал.
У Високопільській громаді двоє мирних людей підірвалися на російській міні,…
У Нікополі, що на Дніпропетровщині, рятують собаку, яку ледь не…