За ґрати відправився зрадник, який передавав ФСБ дані про аеродром Кривого Рогу

За ґрати відправили мешканця Кривого Рогу, завдяки якому росіяни обстрілювали аеродром в Кривому Розі.

Як повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі, засудили зрадника, який передавав ФСБ дані про аеродром в Кривому Розі.

Місцевого мешканця завербував кадровий співробітник російської ФСБ. Зазначається, що раніше засуджений працював на великому проміганті, а потім вирішив співпрацювати з ворожими спецслужбами.

З травня по липень 2022 року він виконував завдання свого куратора. До його обов’язків входив пошук військових цілей на території Кривого Рогу, а також фіксація результатів ворожий прильотів.

Колаборант робив фото об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури, шкіл та коледжів області з геолокацією та детальним описом прилеглої території. На основі цієї інформації планувалися повітряні атаки.

Правоохоронці арештували зрадника під час виконання чергового завдання у липні 2022 року.

Суд призначив йому 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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