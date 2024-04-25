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У Дніпрі раптово відключили воду: де саме та причина

Сьогодні 15:06
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Зробіть про всяк випадок запаси питної та технічної води!

Новости Днепра про У Дніпрі раптово відключили воду: де саме та причина

Сьогодні, 25 квітня, у Дніпрі деяким мешканцям раптово відключили воду.

Причина – проведення аварійних робіт.

Про це повідомили в КП “Дніпроводоканал”.

Так, тимчасово припинено водопостачання:

  • пров. Біологічний,
  • пров. Реактивний,
  • вул. Калинова, 49,
  • вул. Робоча, 152, 160, 164,
  • вул. Запорізьке шосе, 56, 48,
  • вул. Листопадна,
  • вул. Винахідників,
  • вул. Дитинства,
  • вул. Мостобудівельників.

Водопостачання обіцяють відновити протягом дня!

Нагадаємо, раніше ми писали, де у Дніпрі в травні вимикатимуть газ.

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Новости Днепра про У Дніпрі раптово відключили воду: де саме та причинаУкраїнська

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