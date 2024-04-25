У Дніпрі раптово відключили воду: де саме та причина

Сьогодні, 25 квітня, у Дніпрі деяким мешканцям раптово відключили воду.
Причина – проведення аварійних робіт.
Про це повідомили в КП “Дніпроводоканал”.
Так, тимчасово припинено водопостачання:
Водопостачання обіцяють відновити протягом дня!
Нагадаємо, раніше ми писали, де у Дніпрі в травні вимикатимуть газ.
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