В Днепре и области ощутимо растут цены на горючее и это только начало

В Днепре и области начали расти цены на бензин.

На АЗС Украины зафиксировали наивысшую цену на бензин А-95 за последнее время. 26 апреля заправки продают его в среднем по 55,09 грн/л, что на 1,32 грн выше, чем в начале месяца.

Согласно статистике портала, мониторящего цены на бензин в Днепропетровской области, только за эту неделю топливо подорожало в среднем на 20-40 копеек.

Выше всего скакнули цены на бензин А-92. Не отстает и премиум А-95+.

В общей сложности за месяц горючее в среднем подорожало на 1 гривну. Причем скачок цен наблюдается на разные марки бензина и дизтоплива.

Какие цены на бензин в Днепропетровской области 26 апреля?

Средняя цена бензина А-95 в Днепропетровской области – 56 гривен. Однако иногда цены достигают почти 59 гривен.

Какими будут цены дальше?

Нынешний скачок связывают с удорожанием доллара. Недавно НБУ повысил курс, из-за чего доллар США поднялся, прибавив 19,86 коп., и сейчас его стоимость составляет 39,6702 грн. за 1 доллар.

До конца августа стоимость бензина и дизеля может составить 60 гривен, отмечают эксперты. Однако это произойдет только при условии роста стоимости нефти до 100 долларов/баррель. А она пока стоит гораздо ниже.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: