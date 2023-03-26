Днепровский художник разыгрывает свою пророческую картину с «идущим кораблем»

Художник-пророк из Днепра разыгрывает одну из своих картин.

Мы неоднократно рассказывали о днепровском художнике Сергее Бурбело, чьи картины становятся пророческими. В частности, художник предсказал пожар на крейсере «Москва», бавовну на Крымском мосту и в Севастопольском порту.

Все началось весной, когда за неделю до того, как флагман российского Черноморского флота стал подводным кораблем, Сергей нарисовал картину, где горели российские корабли. Сейчас Сергей разыгрывает свою пророческую картину с «идущим кораблем», чтобы собрать деньги на автомобиль для ВСУ. Нашим воинам из части 72-й ОМБР, которые сейчас находятся под Угледаром, уже СРОЧНО нужен грузовик Мерседес Т1 почтовик, — написал Сергей.

Для участия в розыгрыше необходимо пополнить банку для сбора средств минимум на 200 гривен, а затем отметиться в комментариях под сообщением.

Ставьте+ в комментах после пополнения банки на 200 грн, ++400, +++ 600 соответственно и тд. Чем больше сумма пополнения, тем больше мест в списке на розыгрыш, — отметил художник.

Розыгрыш должен завершиться 31 марта. Уже собрано более 50 000 грн. Из нужных 120 000 Ссылка на банке бойцов: https://send.monobank.ua/jar/6hDZBUrXAW Номер карты банки 5375 4112 0423 7338

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