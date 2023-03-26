В Днепре на Набережной Победы расцветает аллея солнечных нарциссов (ФОТО)

На набережной начали расцветать нарциссы.

На Победе вдоль набережной начали цвести десятки солнечных нарциссов. Об этом сообщает dnepr.info.

Если вздумаете прогуляться по набережной, то линия из желтых нарциссов тянется от сквера «Прибрежный» до кольца на Победе.

Раньше здесь расцвели тысячи разноцветных крокусов, теперь настал черед нарциссов.

Эти растения высаживают небольшими группами или большими гроздями. Нарциссы считаются символами весны и сигнализируют о начале этого времени года. Нарциссы желтого цвета наиболее распространены, но они могут быть разноцветными.

Желтые нарциссы – символ новых начинаний и возрождения. Считается, что нарциссы извещают о возвращении солнечных дней.

Напомним, ранее мы писали о том, что в яхт-клубе Сич появились новые уточки. Среди них галагаз евразийский, казарка белощека и белая мандаринка.

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