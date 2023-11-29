В McDonald’s появились стаканы, которые меняют цвет: есть ли такие в заведениях Днепра

Недавно в сети завирусилось видео, автор которого утверждает, что в McDonald’s появились лимитированные стаканчики, которые меняют цвет.
Так, на кадрах видно, что мужчина переливает из обычного стаканчика напиток в серый, который затем меняет цвет на синий.
Мы решили узнать, есть ли такие стаканчики в McDonald’s Днепра.
Как сообщили журналисту dnepr.info работники одного из заведений города, к сожалению, таких стаканов нет в наличии.
Но не огорчайтесь, возможно, когда-нибудь появятся!
Напомним, ранее мы писали, что днепряне могут в “Дії” перевести некоторые документы на английский: какие именно и инструкция.
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