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  • В McDonald’s появились стаканы, которые меняют цвет: есть ли такие в заведениях Днепра

В McDonald’s появились стаканы, которые меняют цвет: есть ли такие в заведениях Днепра

Сегодня 18:08
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Хотели бы такой?

Новости Днепра про В McDonald's появились стаканы, которые меняют цвет: есть ли такие в заведениях Днепра

Недавно в сети завирусилось видео, автор которого утверждает, что в McDonald’s появились лимитированные стаканчики, которые меняют цвет.

Так, на кадрах видно, что мужчина переливает из обычного стаканчика напиток в серый, который затем меняет цвет на синий.

Мы решили узнать, есть ли такие стаканчики в McDonald’s Днепра.

Как сообщили журналисту dnepr.info работники одного из заведений города, к сожалению, таких стаканов нет в наличии.

Но не огорчайтесь, возможно, когда-нибудь появятся!

Напомним, ранее мы писали, что днепряне могут в “Дії” перевести некоторые документы на английский: какие именно и инструкция.

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Новости Днепра про В McDonald's появились стаканы, которые меняют цвет: есть ли такие в заведениях ДнепраУкраїнська Новости Днепра про В McDonald's появились стаканы, которые меняют цвет: есть ли такие в заведениях ДнепраРусский

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