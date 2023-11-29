У McDonald’s з’явилися стакани, які змінюють колір: чи є такі у закладах Дніпра

Нещодавно у мережі завірусилося відео, автор якого стверджує, що в McDonald’s з’явилися лімітовані стаканчики, які змінюють колір.

Так, на кадрах видно, що чоловік переливає зі звичайного стаканчика напій в сірий, який потім змінює колір на синій.