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  • У McDonald’s з’явилися стакани, які змінюють колір: чи є такі у закладах Дніпра

У McDonald’s з’явилися стакани, які змінюють колір: чи є такі у закладах Дніпра

Сьогодні 18:08
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Хотіли б собі такий?

Новости Днепра про У McDonald's з'явилися стакани, які змінюють колір: чи є такі у закладах Дніпра

Нещодавно у мережі завірусилося відео, автор якого стверджує, що в McDonald’s з’явилися лімітовані стаканчики, які змінюють колір.

Так, на кадрах видно, що чоловік переливає зі звичайного стаканчика напій в сірий, який потім змінює колір на синій.

Ми вирішили дізнатися, чи є такі стаканчики у McDonald’s Дніпра.

Як повідомили журналісту dnepr.info працівники одного із закладів міста, на жаль, таких стаканів немає у наявності.

Але не засмучуйтеся, можливо, колись з’являться!

Нагадаємо, раніше ми писали, що дніпряни можуть у “Дії” перекласти деякі документи англійською: які саме та інструкція.

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Новости Днепра про У McDonald's з'явилися стакани, які змінюють колір: чи є такі у закладах ДніпраУкраїнська Новости Днепра про У McDonald's з'явилися стакани, які змінюють колір: чи є такі у закладах ДніпраРусский

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