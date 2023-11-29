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  • Днепряне могут в “Дії” перевести некоторые документы на английский: какие именно и инструкция

Днепряне могут в “Дії” перевести некоторые документы на английский: какие именно и инструкция

Сегодня 16:42
просмотров

Быстро и не нужно тратить время, чтобы искать переводчиков!

Новости Днепра про Днепряне могут в “Дії” перевести некоторые документы на английский: какие именно и инструкция

“Дія” уже давно стала неотъемлемой частью жизни каждого украинца – все необходимые документы в одном месте, и точно ничего не забудешь дома.

Знали ли вы, что с помощью этого приложения можно перевести некоторые документы на английский, в частности, загранпаспорт, техпаспорт и водительское удостоверение.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно:

  1. Зайти в приложение
  2. Найти документ, который нужно перевести,
  3. Нажать на три точки в правом нижнем углу документа,
  4. Перевести на английский.

Права и техпаспорт имеют международную кодировку, используемую в ЕС, США и Канаде. Клик — и проблема решена, — сообщили в пресс-службе “Дії”.

Новости Днепра про Днепряне могут в “Дії” перевести некоторые документы на английский: какие именно и инструкция

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