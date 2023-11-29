Днепряне могут в “Дії” перевести некоторые документы на английский: какие именно и инструкция

Быстро и не нужно тратить время, чтобы искать переводчиков!

“Дія” уже давно стала неотъемлемой частью жизни каждого украинца – все необходимые документы в одном месте, и точно ничего не забудешь дома.

Знали ли вы, что с помощью этого приложения можно перевести некоторые документы на английский, в частности, загранпаспорт, техпаспорт и водительское удостоверение.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно:

Зайти в приложение Найти документ, который нужно перевести, Нажать на три точки в правом нижнем углу документа, Перевести на английский.

Права и техпаспорт имеют международную кодировку, используемую в ЕС, США и Канаде. Клик — и проблема решена, — сообщили в пресс-службе “Дії”.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: