В сети распространяют видео, что в Днепре якобы хотят мобилизовать 86-летнюю женщину: правда ли это

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Сегодня в сети разные СМИ и Telegram-каналы начали распространять видео, автор которого утверждает, что якобы ее 86-летнюю бабушку-медика хотят мобилизовать. При этом «внучка», которая и сняла видео, показывает повестку и паспорт бабушки. Она отмечает, что они переселенцы из Бахмута.

Это такая месть, потому что моя бабушка из Донецкой области, – говорится в видео.

Но есть одно но – это видео фейковое.

Его разобрали специалисты Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности

Отмечается, что все реквизиты, показанные в ролике – адрес центра комплектования в Днепре, номер в/ч и военно-учетной специальности, подлинные, но каждый по отдельности, но не вместе.

Почему это фейк:

Воинская часть, в которую якобы направляют женщину, имеет номер А7284. Такое название части настоящее: в 2016 году эта в/ч была под шефством Северодонецкой РГА. С началом полномасштабного вторжения в эту часть призывали вступать в Силы ТрО. Местом дислокации было отмечено г. Рубежное Луганской области.

Женщина с видео была из Бахмута, это Донецкая область. Женщина из Донбасса не могла находиться в запасе части в Луганской области и теперь вызываться туда.

В повестке указана военно-учетная специальность 100915 – «стрелок», хотя женщина является медиком и именно как медика ее «мобилизуют», поэтому у нее должна быть другая учетная специальность.

Проверяйте информацию и доверяйте только официальным источникам!

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