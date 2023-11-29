В сети распространяют видео, что в Днепре якобы хотят мобилизовать 86-летнюю женщину: правда ли это

Сегодня в сети разные СМИ и Telegram-каналы начали распространять видео, автор которого утверждает, что якобы ее 86-летнюю бабушку-медика хотят мобилизовать. При этом «внучка», которая и сняла видео, показывает повестку и паспорт бабушки. Она отмечает, что они переселенцы из Бахмута.
Это такая месть, потому что моя бабушка из Донецкой области, – говорится в видео.
Но есть одно но – это видео фейковое.
Его разобрали специалисты Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности
Отмечается, что все реквизиты, показанные в ролике – адрес центра комплектования в Днепре, номер в/ч и военно-учетной специальности, подлинные, но каждый по отдельности, но не вместе.
Почему это фейк:
Проверяйте информацию и доверяйте только официальным источникам!
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