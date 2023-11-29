В Кривом Роге столкнулись «скорая» и такси: видео момента

Там на одной из улиц столкнулись такси и «скорая».
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
В сети также опубликовали видео момента ДТП:
По предварительной информации, пострадал водитель легковушки.
Все обстоятельства аварии будут устанавливать правоохранители!
Пожалуйста, будьте внимательны на дорогах и обязательно пропускайте автомобили «скорой», правоохранителей и спасателей с включенными проблесковыми маячками!
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