Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Днепре разгорелся скандал в 124 маршрутке: водитель не хотел везти военного без ноги

В Днепре разгорелся скандал в 124 маршрутке: водитель не хотел везти военного без ноги

Сегодня 12:11
просмотров

В Днепре очередной скандал с маршрутщиком и военным, которого отказались везти бесплатно.

Новости Днепра про В Днепре разгорелся скандал в 124 маршрутке: водитель не хотел везти военного без ноги

Инцидент произошел утром 26 ноября в маршрутке №124а. Как рассказывает пассажирка Любовь Штаний, на одной из остановок в салон вошел военный и показал удостоверение УБД, чтобы воспользоваться льготой. Впрочем, водитель якобы начал скандалить и не хотел везти мужчину. Маршрутчик требовал либо заплатить за проезд, либо выйти из салона. Полную историю перепечатал у себя на Facebook Valeriy Kasyanenko.

За то, что я дрался и потерял ногу? – спросил военный водителя, рассказывает пассажирка.

После этого водитель все еще требовал деньги, поэтому пассажир предложил сбросить их на карту, ведь с собой у него не было наличных. Впоследствии к конфликту присоединились пассажиры, которые начали ругать маршрутчика.

Двое неравнодушных заплатили за проезд военного и водитель взял эти 30 грн. Вышел он возле больницы Мечникова, поблагодарив, – пишет женщина.

Любовь утверждает, что водитель маршрутки якобы нагрубил ей, когда она сделала ему замечание. Пассажирка пообещала оставить жалобу, на что водитель ответил, что она может жаловаться куда угодно.

Очень больно за парня, пошла со слезами на глазах. Как можно позволить таким извергам работать?, — Рассказывает женщина.

Новости Днепра про В Днепре разгорелся скандал в 124 маршрутке: водитель не хотел везти военного без ноги

Следует отметить, что в комментариях к сообщению есть позиция водителя маршрутки, отрицающего факт того, что он пытался выгнать военного с инвалидностью. Мужчина утверждает, что якобы женщина начала скандал первой, а пассажиры пытались объяснить ей ситуацию.

В свою очередь Любовь отметила, что конфликт с водителем действительно был, так как пассажирка тоже хотела проехать как льготник. На что водитель отреагировал грубо и потребовал заплатить на проезд, ведь, по его мнению, в салоне уже было достаточно занятых льготных мест.

Впрочем, пассажирка отмечает, что на военного водитель набросился уже потом, когда тот зашел в районе Слобожанского проспекта и это две разные ситуации, хотя они и случились во время одной поездки.

Новости Днепра про В Днепре разгорелся скандал в 124 маршрутке: водитель не хотел везти военного без ноги

Пассажирка отметила, что обратилась с жалобой в департамент транспорта, потому ждет ответа от представителей учреждения.

Новости Днепра про В Днепре разгорелся скандал в 124 маршрутке: водитель не хотел везти военного без ноги

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре разгорелся скандал в 124 маршрутке: водитель не хотел везти военного без ногиУкраїнська Новости Днепра про В Днепре разгорелся скандал в 124 маршрутке: водитель не хотел везти военного без ногиРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепре на проспекте Яворницкого балкон обвалился на тротуар: есть ли еще угроза для пешеходов
Новости Днепра
Сегодня 12:29
В Днепре на проспекте Яворницкого балкон обвалился на тротуар: есть ли еще угроза для пешеходов

В Днепре на проспекте Дмитрия Яворницкого обрушилась часть здания.

В Днепре заминировали Университет таможенного дела: что говорят в полиции
Новости Днепра
Сегодня 11:54
В Днепре заминировали Университет таможенного дела: что говорят в полиции

На месте работают правоохранители.

Задерживаются на 1,5 часа: в Днепре непогода парализовала часть троллейбусов
Новости Днепра
Сегодня 11:19
Задерживаются на 1,5 часа: в Днепре непогода парализовала часть троллейбусов

В Днепре из-за непогоды проблемы с транспортом.

Готовьте свечи: в Днепре сегодня будут выключать электроэнергию
Новости Днепра
Сегодня 06:55
Готовьте свечи: в Днепре сегодня будут выключать электроэнергию

Подготовьтесь!

Последние новости

В Днепре на проспекте Яворницкого балкон обвалился на тротуар: есть ли еще угроза для пешеходов
В Днепре на проспекте Яворницкого балкон обвалился на тротуар: есть ли еще угроза для пешеходов

В Днепре на проспекте Дмитрия Яворницкого обрушилась часть здания.

Сегодня 12:29
3
просмотров
В Днепре заминировали Университет таможенного дела: что говорят в полиции
В Днепре заминировали Университет таможенного дела: что говорят в полиции

На месте работают правоохранители.

Сегодня 11:54
5
просмотров
Задерживаются на 1,5 часа: в Днепре непогода парализовала часть троллейбусов
Задерживаются на 1,5 часа: в Днепре непогода парализовала часть троллейбусов

В Днепре из-за непогоды проблемы с транспортом.

Сегодня 11:19
3
просмотров
В Днепре и пригороде около 300 домов остались без отопления: что произошло
В Днепре и пригороде около 300 домов остались без отопления: что произошло

Сегодня, 29 ноября, в Днепре и пригороде около 300 домов остались без отопления.

Сегодня 10:53
6
просмотров
Более 10 тысяч заболевших: в МОЗ рассказали, какая сейчас эпидситуация в Днепре и области
Более 10 тысяч заболевших: в МОЗ рассказали, какая сейчас эпидситуация в Днепре и области

Днепропетровский областной центр контроля и профилактики Минздрава рассказал, что сейчас с заболеваемостью ОРВИ и COVID.

Сегодня 10:33
4
просмотров
В Днепре дикорастущие грибы чуть не убили человека
В Днепре дикорастущие грибы чуть не убили человека

Берегите себя!

Сегодня 10:00
6
просмотров
Ночью во многих районах Днепропетровщины работала ПВО: уничтожили 8 БПЛА
Ночью во многих районах Днепропетровщины работала ПВО: уничтожили 8 БПЛА

Враг снова атаковал Украину беспилотниками.

Сегодня 07:47
3
просмотров
Готовьте свечи: в Днепре сегодня будут выключать электроэнергию
Готовьте свечи: в Днепре сегодня будут выключать электроэнергию

Подготовьтесь!

Сегодня 06:55
6
просмотров
Погода на 29 ноября: в Днепре ожидается дождь
Погода на 29 ноября: в Днепре ожидается дождь

Захватите с собой зонт!

Сегодня 06:15
6
просмотров
Только люльки не хватает: в Днепре сняли синичку-казачку (ФОТО)
Только люльки не хватает: в Днепре сняли синичку-казачку (ФОТО)

В Днепре заметили синичку-казачку.

Вчера 21:59
8
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх