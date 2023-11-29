В Днепре разгорелся скандал в 124 маршрутке: водитель не хотел везти военного без ноги

В Днепре очередной скандал с маршрутщиком и военным, которого отказались везти бесплатно.

Инцидент произошел утром 26 ноября в маршрутке №124а. Как рассказывает пассажирка Любовь Штаний, на одной из остановок в салон вошел военный и показал удостоверение УБД, чтобы воспользоваться льготой. Впрочем, водитель якобы начал скандалить и не хотел везти мужчину. Маршрутчик требовал либо заплатить за проезд, либо выйти из салона. Полную историю перепечатал у себя на Facebook Valeriy Kasyanenko.

За то, что я дрался и потерял ногу? – спросил военный водителя, рассказывает пассажирка.

После этого водитель все еще требовал деньги, поэтому пассажир предложил сбросить их на карту, ведь с собой у него не было наличных. Впоследствии к конфликту присоединились пассажиры, которые начали ругать маршрутчика.

Двое неравнодушных заплатили за проезд военного и водитель взял эти 30 грн. Вышел он возле больницы Мечникова, поблагодарив, – пишет женщина.

Любовь утверждает, что водитель маршрутки якобы нагрубил ей, когда она сделала ему замечание. Пассажирка пообещала оставить жалобу, на что водитель ответил, что она может жаловаться куда угодно.

Очень больно за парня, пошла со слезами на глазах. Как можно позволить таким извергам работать?, — Рассказывает женщина.

Следует отметить, что в комментариях к сообщению есть позиция водителя маршрутки, отрицающего факт того, что он пытался выгнать военного с инвалидностью. Мужчина утверждает, что якобы женщина начала скандал первой, а пассажиры пытались объяснить ей ситуацию.

В свою очередь Любовь отметила, что конфликт с водителем действительно был, так как пассажирка тоже хотела проехать как льготник. На что водитель отреагировал грубо и потребовал заплатить на проезд, ведь, по его мнению, в салоне уже было достаточно занятых льготных мест.

Впрочем, пассажирка отмечает, что на военного водитель набросился уже потом, когда тот зашел в районе Слобожанского проспекта и это две разные ситуации, хотя они и случились во время одной поездки.

Пассажирка отметила, что обратилась с жалобой в департамент транспорта, потому ждет ответа от представителей учреждения.

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