У мережі поширюють відео, що у Дніпрі нібито хочуть мобілізувати 86-річну жінку: чи правда це
У мережі поширюють відео, що у Дніпрі нібито хочуть мобілізувати 86-річну жінку: чи правда це
Сьогодні 15:45
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Сьогодні мережею різні ЗМІ та Telegram-канали почали поширювати відео, авторка якого стверджує, що нібито її 86-річну бабусю-медика хочуть мобілізувати. При цьому “онучка”, яка і зняла відео, показує саму повістку та паспорт бабусі. Вона зазначає, що вони переселенці з Бахмута.
Це така помста, тому що моя бабуся з Донецької області, – йдеться у відео.
Але є одне але – це відео фейкове.
Його розібрали фахівці Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки
Зазначається, що усі реквізити, показані у ролику – адреса центру комплектування у Дніпрі, номер в/ч та військово-облікової спеціальності, справжні, але кожен окремо, проте не разом.
Чому це фейк:
Військова частина, до якої нібито направлять жінку, має номер А7284. Така назва частини справжня: у 2016 році ця в/ч була під шефством Сєвєродонецької РДА. З початком повномасштабного вторгнення до цієї частини закликали вступати в Сили ТрО. Місцем дислокації було зазначено м. Рубіжне Луганської області.
Жінка з відео була з Бахмута, це Донецька область. Жінка з Донеччини не могла перебувати в запасі частини в Луганській області й тепер викликатися туди.
У повістці вказано військово-облікову спеціальність 100915 – «стрілець», хоча жінка є медиком і саме як медика її «мобілізують», тому в неї має бути інша облікова спеціальність.
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