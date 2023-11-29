В Днепре на Набережной Победы ветром разбило стекло на остановке (ВИДЕО)

В Днепре ветром сокрушило остановку.

Безумный ветрюган продолжает наносить ущерб городу. Как сообщают горожане, мощным ветром выбило стекло на остановке «Студенческой» (в народе «Пиццерия» — ред) на Набережной Победы.

От порывистого ветра разлетелось стекло по всей остановке. К моменту съемки видео последствия непогоды еще не устранили, поэтому прохожим пришлось ждать свой транспорт посреди разбитого стекла.

К счастью, в момент инцидента никого на остановке не было, потому обошлось без раненых.

Более подробно масштабы инцидента можно рассмотреть на видео ниже.

Напомним, на сегодня синоптики прогнозировали штормовое предупреждение, поэтому уже с ночи в Днепре бушевала непогода. Утром снесло крышу магазина. Поврежденная конструкция упала на припаркованный рядом автомобиль. Обошлось без жертв, но водителю придется посетить СТО. Впоследствии на проспекте Дмитрия Яворницкого обрушился балкон на втором этаже. Кусочки кирпича и деревянного забора упали на тротуар возле кафешки. А на проспекте Гагарина зацепившаяся за контактную сеть ветка парализовала движение троллейбусов. Всего в области более 15 тысяч домов сейчас без света, из-за последствий непогоды, которые устраняют коммунальщики и энергетики.

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