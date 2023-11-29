В энергосистеме Украины зафиксирован дефицит: будут ли отключения света в Днепре

Сегодня, 29 ноября, с 13:00 в энергосистеме Украины зафиксирован дефицит электроэнергии.
Причина – стремительный рост потребления из-за тяжелых погодных условий и одновременное включение в сеть тысяч потребителей из пострадавших от непогоды регионов. В то же время электростанции не могут выработать достаточно электроэнергии, чтобы удовлетворить все потребности потребителей.
Об этом сообщает НЭК «Укрэнерго».
Украинцев призывают экономно потреблять электроэнергию в течение всего дня!
Отметим, отключений света из-за дефицита ни в Днепре, ни в других населенных пунктах Украины не планируется.
Экономное потребление не означает, что нужно выключить все в доме и сидеть в темноте. Достаточно выключить свет там, где он в этот момент не нужен, и внимательно отнестись к тому, как вы пользуетесь мощными электроприборами: оставить работать только самое необходимое, а все несрочные дела перенести на вечер и ночь после 18:00, – говорится в сообщении НЭК. Укрэнерго”.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре и пригороде около 300 домов остались без отопления: что произошло.
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