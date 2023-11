Днепряне смогут бесплатно отправить свое имя на спутник Юпитера

Отправить свое имя на спутник Юпитера сможет каждый.

NASA предлагает всем желающим отправить свои имена в космос на борту роботизированного корабля Europa Clipper, который улетит на спутник Юпитера – Европу в октябре 2024 года.

Имена выгравируют под поэмой In Praise of Mystery: A Poem for Europa, написанной американской поэтессой, лауреаткой Нобелевской премии Адой Лимон. Это так называемое «послание в бутылке», но ко Вселенной.

В поэме говорится о Земле и спутнике Юпитера — Европе, стремящихся узнать свои тайны. «Бутылка» со стихом преодолеет более 1,8 миллиарда миль во время путешествия Europa Clipper в систему Юпитера. Запущенный в октябре 2024 корабль выйдет на орбиту планеты ориентировочно в 2030 году.

Цель экспедиции – исследовать спутник, чтобы определить, существуют ли там условия для жизни.

Как добавить свое имя?

Сделать это можно бесплатно на сайте ТУТ.

Вам предложат ввести свое имя и фамилию, а также электронный адрес, страну проживания и индекс.