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Днепряне смогут бесплатно отправить свое имя на спутник Юпитера

Сегодня 16:13
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Отправить свое имя на спутник Юпитера сможет каждый.

Новости Днепра про Днепряне смогут бесплатно отправить свое имя на спутник Юпитера

NASA предлагает всем желающим отправить свои имена в космос на борту роботизированного корабля Europa Clipper, который улетит на спутник Юпитера – Европу в октябре 2024 года.

Имена выгравируют под поэмой In Praise of Mystery: A Poem for Europa, написанной американской поэтессой, лауреаткой Нобелевской премии Адой Лимон. Это так называемое «послание в бутылке», но ко Вселенной.

В поэме говорится о Земле и спутнике Юпитера — Европе, стремящихся узнать свои тайны. «Бутылка» со стихом преодолеет более 1,8 миллиарда миль во время путешествия Europa Clipper в систему Юпитера. Запущенный в октябре 2024 корабль выйдет на орбиту планеты ориентировочно в 2030 году.

Цель экспедиции – исследовать спутник, чтобы определить, существуют ли там условия для жизни.

Как добавить свое имя?

Сделать это можно бесплатно на сайте ТУТ.

Вам предложат ввести свое имя и фамилию, а также электронный адрес, страну проживания и индекс.

Новости Днепра про Днепряне смогут бесплатно отправить свое имя на спутник Юпитера

Вам предложат ввести свое имя и фамилию, а также электронный адрес, страну проживания и индекс.

Dnepr.info уже протестировали сервис. Совет: пишите имя латиницей – так будет красивее, потому что кириллица распознается плохо.

Новости Днепра про Днепряне смогут бесплатно отправить свое имя на спутник Юпитера

Как только соберут все имена, специалисты Лаборатории микроустройств Лаборатории реактивного движения НАСА в Южной Калифорнии с помощью электронного луча, выгравируют их на кремниевый микрочип размером в десятицентовую монету. Каждая строка текста имеет размер менее 1/1000 ширины человеческих волос (75 нанометров).

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