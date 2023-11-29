Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Дніпряни зможуть безкоштовно відправити своє ім’я на супутник Юпітера

Дніпряни зможуть безкоштовно відправити своє ім’я на супутник Юпітера

Сьогодні 16:13
просмотров

Відправити своє ім'я на супутник Юпітера зможе кожен.

Новости Днепра про Дніпряни зможуть безкоштовно відправити своє ім'я на супутник Юпітера

NASA пропонує всім охочим відправити свої імена в космос на борту роботизованого корабля Europa Clipper, який полетить на супутник Юпітера – Європу в жовтні 2024 року. 

Імена вигравіюють під поемою In Praise of Mystery: A Poem for Europa, написаною американською поетесою, лауреаткою Нобелівської премії Адою Лимон. Це так зване “послання в пляшці”, але до Всесвіту. 

У поемі йдеться про Землю та супутник Юпітера – Європу, які прагнуть пізнати свої таємниці. “Пляшка” з віршем подолає понад 1,8 мільярда миль під час подорожі Europa Clipper до системи Юпітера. Запущений у жовтні 2024 року корабель вийде на орбіту планети орієнтовно в 2030 році. 

Мета експедиції – дослідити супутник, щоб визначити чи існують там умови для життя. 

Як додати своє ім’я?

Зробити це можна безкоштовно на сайті – ТУТ.

Вам запропонують ввести своє ім’я та прізвище, а також електронну адресу, країну проживання та індекс. 

Новости Днепра про Дніпряни зможуть безкоштовно відправити своє ім'я на супутник Юпітера

Увесь процес займе не більше хвилини.

Dnepr.info вже протестували сервіс. Порада: пишіть ім’я латиницею – так буде красивіше, бо кирилиця розпізнається погано. 

Новости Днепра про Дніпряни зможуть безкоштовно відправити своє ім'я на супутник Юпітера

Як тільки зберуть всі імена, фахівці Лабораторії мікропристроїв Лабораторії реактивного руху НАСА в Південній Каліфорнії за допомогою електронного променя вигравіюють їх на кремнієвий мікрочип розміром із десятицентову монету. Кожен рядок тексту має розмір менше ніж 1/1000 ширини людського волосся (75 нанометрів).

Читайте також:

Новости Днепра про Дніпряни зможуть безкоштовно відправити своє ім'я на супутник ЮпітераУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Пенсіонерка з Кривого Рогу по дорозі до лікарні тричі змінила “швидку”, двічі втрапивши в ДТП
Новини Дніпра
Сьогодні 16:58
Пенсіонерка з Кривого Рогу по дорозі до лікарні тричі змінила “швидку”, двічі втрапивши в ДТП

У Кривому Розі пенсіонерка тричі змінила "швидку", бо двічі потрапила…

Дніпряни можуть у “Дії” перекласти деякі документи англійською: які саме та інструкція
Новини Дніпра
Сьогодні 16:42
Дніпряни можуть у “Дії” перекласти деякі документи англійською: які саме та інструкція

Швидко і не треба витрачати час, щоб шукати перекладачів!

У мережі поширюють відео, що у Дніпрі нібито хочуть мобілізувати 86-річну жінку: чи правда це
Новини Дніпра
Сьогодні 15:45
У мережі поширюють відео, що у Дніпрі нібито хочуть мобілізувати 86-річну жінку: чи правда це

Довіряйте тільки перевіреним джерелам!

В енергосистемі України зафіксовано дефіцит: чи будуть відключення світла у Дніпрі
Новини Дніпра
Сьогодні 14:49
В енергосистемі України зафіксовано дефіцит: чи будуть відключення світла у Дніпрі

Фахівці закликають заощаджувати електроенергію!

Наверх