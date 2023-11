Дніпряни зможуть безкоштовно відправити своє ім’я на супутник Юпітера

Відправити своє ім'я на супутник Юпітера зможе кожен.

NASA пропонує всім охочим відправити свої імена в космос на борту роботизованого корабля Europa Clipper, який полетить на супутник Юпітера – Європу в жовтні 2024 року.

Імена вигравіюють під поемою In Praise of Mystery: A Poem for Europa, написаною американською поетесою, лауреаткою Нобелівської премії Адою Лимон. Це так зване “послання в пляшці”, але до Всесвіту.

У поемі йдеться про Землю та супутник Юпітера – Європу, які прагнуть пізнати свої таємниці. “Пляшка” з віршем подолає понад 1,8 мільярда миль під час подорожі Europa Clipper до системи Юпітера. Запущений у жовтні 2024 року корабель вийде на орбіту планети орієнтовно в 2030 році.

Мета експедиції – дослідити супутник, щоб визначити чи існують там умови для життя.

Як додати своє ім’я?

Зробити це можна безкоштовно на сайті – ТУТ.

Вам запропонують ввести своє ім’я та прізвище, а також електронну адресу, країну проживання та індекс.