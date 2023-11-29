Дніпряни зможуть безкоштовно відправити своє ім’я на супутник Юпітера

NASA пропонує всім охочим відправити свої імена в космос на борту роботизованого корабля Europa Clipper, який полетить на супутник Юпітера – Європу в жовтні 2024 року.
Імена вигравіюють під поемою In Praise of Mystery: A Poem for Europa, написаною американською поетесою, лауреаткою Нобелівської премії Адою Лимон. Це так зване “послання в пляшці”, але до Всесвіту.
У поемі йдеться про Землю та супутник Юпітера – Європу, які прагнуть пізнати свої таємниці. “Пляшка” з віршем подолає понад 1,8 мільярда миль під час подорожі Europa Clipper до системи Юпітера. Запущений у жовтні 2024 року корабель вийде на орбіту планети орієнтовно в 2030 році.
Мета експедиції – дослідити супутник, щоб визначити чи існують там умови для життя.
Зробити це можна безкоштовно на сайті – ТУТ.
Вам запропонують ввести своє ім’я та прізвище, а також електронну адресу, країну проживання та індекс.
Увесь процес займе не більше хвилини.
Dnepr.info вже протестували сервіс. Порада: пишіть ім’я латиницею – так буде красивіше, бо кирилиця розпізнається погано.
Як тільки зберуть всі імена, фахівці Лабораторії мікропристроїв Лабораторії реактивного руху НАСА в Південній Каліфорнії за допомогою електронного променя вигравіюють їх на кремнієвий мікрочип розміром із десятицентову монету. Кожен рядок тексту має розмір менше ніж 1/1000 ширини людського волосся (75 нанометрів).
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