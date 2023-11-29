У Дніпрі розгорівся скандал у 124 маршрутці: водій не хотів везти військового з інвалідністю

У Дніпрі черговий скандал з маршрутником та військовим, якого відмовилися везти безкоштовно.

Інцидент стався зранку 26 листопада у маршрутці №124а. Як розповідає пасажирка Любов Штаній, на одній із зупинок до салону зайшов військовий і показав посвідчення УБД, щоб скористатися пільгою. Втім водій нібито почав скандалити і не хотів везти чоловіка. Маршрутник вимагав або заплатити за проїзд, або вийти з салону. Повну історію передрукував у себе на Facebook Valeriy Kasyanenko.

За те, що я бився і втратив ногу? – запитав військовий у водія, розповідає пасажирка.

Після цього водій все ще вимагав гроші, тому пасажир запропонував скинути їх на картку, адже з собою у нього не було готівки. Згодом до конфлікту долучилися пасажири, які почали сварити керманича.

Двоє небайдужих заплатили за проїзд військового, і водій взяв ці 30 грн. Вийшов він біля лікарні Мечникова, подякувавши, – пише жінка.

Любов каже, що після цього керманич маршрутки нібито нагрубив їй, коли вона зробила йому зауваження через цей інцидент. Пасажирка пообіцяла залишити скаргу, на що водій відповів, що вона може скаржитися куди завгодно.

Дуже боляче за хлопця, пішла зі сльозами на очах. Як можна дозволити таким нелюдам працювати?, – розповідає жінка.

Варто зауважити, що у коментарях до допису є позиція водія маршрутки, який заперечує факт того, що він намагався вигнати військового з інвалідністю. Чоловік стверджує, що нібито жінка почала скандал першою, а пасажири намагалися пояснити їй ситуацію.

Своєю чергою Любов зазначила, що конфлікт з водієм дійсно був, позаяк пасажирка теж хотіла проїхати, як пільговик. На що водій відреагував грубо та вимагав заплатити на проїзд, адже, на його думку, у салоні вже була достатня кількість зайнятих пільгових місць.

Втім пасажирка зазначає, що на військового водій накинувся вже потім, коли той зайшов у районі Слобожанського проспекту і це дві різні ситуації, хоча вони і трапилися під час однієї поїздки.

Пасажирка зазначила, що звернулася зі скаргою до департаменту транспорту, тому чекає відповіді від представників установи.

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