У Кривому Розі зіткнулися “швидка” та таксі: відео моменту

Там на одній із вулиць зіткнулися таксі та “швидка”.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
У мережі також опублікували відео моменту ДТП:
За попередньою інформацією, постраждав водій легковика.
Усі обставини аварії будуть встановлювати правоохоронці!
Будь ласка, будьте уважні на дорогах та обов’язково пропускайте автомобілі “швидкої”, правоохоронців і рятувальників із увімкненими проблисковими маячками!
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