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У Кривому Розі зіткнулися “швидка” та таксі: відео моменту

Сьогодні 13:28
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Сьогодні, 29 листопада, у Кривому Розі сталася жахлива аварія.
Новости Днепра про У Кривому Розі зіткнулися

Фото: Перший Криворізький.

Там на одній із вулиць зіткнулися таксі та “швидка”.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

У мережі також опублікували відео моменту ДТП:

За попередньою інформацією, постраждав водій легковика.

Усі обставини аварії будуть встановлювати правоохоронці!

Новости Днепра про У Кривому Розі зіткнулися

Будь ласка, будьте уважні на дорогах та обов’язково пропускайте автомобілі “швидкої”, правоохоронців і рятувальників із увімкненими проблисковими маячками!

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