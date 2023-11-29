У Кривому Розі зіткнулися “швидка” та таксі: відео моменту

Сьогодні, 29 листопада, у Кривому Розі сталася жахлива аварія.

Там на одній із вулиць зіткнулися таксі та “швидка”.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

У мережі також опублікували відео моменту ДТП:

За попередньою інформацією, постраждав водій легковика.

Усі обставини аварії будуть встановлювати правоохоронці!

Будь ласка, будьте уважні на дорогах та обов’язково пропускайте автомобілі “швидкої”, правоохоронців і рятувальників із увімкненими проблисковими маячками!

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