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  • У Дніпрі на Набережній Перемоги вітром розбило скло на зупинці (ВІДЕО)

У Дніпрі на Набережній Перемоги вітром розбило скло на зупинці (ВІДЕО)

Сьогодні 14:18
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У Дніпрі вітром розтрощило зупинку.

Новости Днепра про У Дніпрі на Набережній Перемоги вітром розбило скло на зупинці (ВІДЕО)

Шалений вітрюган продовжує завдавати збитків місту. Як повідомляють містяни, потужним вітром вибило скло на зупинці “Студентській” (у народі “Піццерія” – ред), що на Набережній Перемоги.

Від поривчастого вітру розлетілося скло по всій зупинці. На момент знімання відео наслідки негоди ще не усунули, тому перехожим довелося чекати свій транспорт посеред розбитого скла. 

На щастя, у момент інциденту нікого на зупинці не було, тому обійшлося без поранених.

Детальніше масштаби інциденту можна роздивитися на відео нижче. 

Нагадаємо, на сьогодні синоптики прогнозували штормове попередження, тому вже з ночі в Дніпрі вирувала негода. Зранку знесло дах магазину. Пошкоджена конструкція впала на припаркований поруч автомобіль. Обійшлося без жертв, але водієві доведеться завітати на СТО. Згодом на проспекті Дмитра Яворницького обвалився балкон на другому поверсі. Шматки цегли та дерев’яної огорожі впали на тротуар біля кафешки. А на проспекті Гагаріна гілка, що зачепилася за контактну мережу паралізувала рух тролейбусів. Загалом в області понад 15 тисяч осель зараз без світла, через наслідки негоди, які усувають комунальники та енергетики. 

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Новости Днепра про У Дніпрі на Набережній Перемоги вітром розбило скло на зупинці (ВІДЕО)Українська

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