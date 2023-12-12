В «Киевстаре» подтвердили информацию о мощной хакерской атаке

В «Киевстаре» наконец-то сообщили официальную причину масштабного сбоя. Как отметили на Facebook-странице компании, с утра 12 декабря оператор стал мишенью мощной хакерской атаки. Она повлекла за собой технический сбой, в результате которого временно недоступны услуги: мобильной связи и доступа в интернет.
Оператор уверяет, что личные данные пользователей не скомпрометированы.
Наша команда обязательно предоставит компенсацию тем абонентам, которые не имели связи или не могли воспользоваться нашими сервисами, — говорится в сообщении.
О хакерской атаке уже известили соответствующие органы, которые будут искать причастных.
Напомним, ранее вице-премьер-министр Александр Кубраков отметил, что связь могут вернуть через 4-5 часов. Мы сообщали, что в Днепре не работает уличные табло и трекеры в транспорте. Также есть проблемы с терминалами в супермаркетах. Люди не могут оплатить покупки картой.
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