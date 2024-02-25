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  • В Польше неизвестные высыпали украинское зерно из 8 грузовых вагонов: повреждено 160 тонн

В Польше неизвестные высыпали украинское зерно из 8 грузовых вагонов: повреждено 160 тонн

Сегодня 16:36
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В ночь на 25 февраля неизвестные преступники в Польше совершили самую масштабную диверсию с украинским зерном.

Новости Днепра про В Польше неизвестные высыпали украинское зерно из 8 грузовых вагонов: повреждено 160 тонн

Об этом сообщает Мининфраструктура в соцсетях.

Сегодня ночью украинскую продукцию рассыпали на станции Котомеж.

Новости Днепра про В Польше неизвестные высыпали украинское зерно из 8 грузовых вагонов: повреждено 160 тонн

Груз ехал в порт Гданьск, где его должны были направить в другие страны.

Украинская сторона добросовестно выполняет свои обязательства и, согласно договоренностям с польским правительством, не экспортирует некоторые виды агропродукции на территорию Польши. Это подтверждено на официальном уровне – ни зерновые, ни кукуруза, ни рапс – не остается там, — говорится в сообщении.

Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков отметил, что это уже четвертый подобный акт вандализма на железнодорожных станциях Польши.

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Новости Днепра про В Польше неизвестные высыпали украинское зерно из 8 грузовых вагонов: повреждено 160 тоннУкраїнська Новости Днепра про В Польше неизвестные высыпали украинское зерно из 8 грузовых вагонов: повреждено 160 тоннРусский

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