В Польше неизвестные высыпали украинское зерно из 8 грузовых вагонов: повреждено 160 тонн

Об этом сообщает Мининфраструктура в соцсетях.
Сегодня ночью украинскую продукцию рассыпали на станции Котомеж.
Груз ехал в порт Гданьск, где его должны были направить в другие страны.
Украинская сторона добросовестно выполняет свои обязательства и, согласно договоренностям с польским правительством, не экспортирует некоторые виды агропродукции на территорию Польши. Это подтверждено на официальном уровне – ни зерновые, ни кукуруза, ни рапс – не остается там, — говорится в сообщении.
Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков отметил, что это уже четвертый подобный акт вандализма на железнодорожных станциях Польши.
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Козенко Антон
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