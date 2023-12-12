У Дніпрі через збій у роботі “Київстару” не працюють термінали у супермаркетах та вуличні табло

Збій у роботі "Київстару" майже паралізував половину України.

Зранку 12 грудня з’явилася інформація про масштабний збій у роботі “Київстару”. Абоненти не могли ні зателефонувати, ні скористатися інтернетом. Не працював також сайт оператора та додаток. Станом на 11:50 мережа досі “лежить”.

Відсутність зв’язку вплинула не тільки на абонентів Київстару, а на низку сфер життя. У Львові не можуть вимкнути вуличне освітлення, а Сумській ТГ не працює система оповіщення. Є проблеми і в Дніпрі.

Зокрема, не працює частина GPS-трекерів, через що деякі вуличні табло не показують інформацію онлайн. Ті пристрої, що отримують інформацію від інших операторів працюють штатно, повідомили в Департаменті транспорту ДМР. Решта комунальних підприємств працює в штатному режимі, але людей просять телефонувати за номерами інших операторів.

Не працюють також деякі термінали в супермаркетах та магазинах Дніпра. Про це попередили в ПриватБанку. Тож беріть з собою готівку.

Деяка частина усіх банків, банкоматів та POS-терміналів працюють на мобільних картках. Для тих терміналів, які працюють на картках Київстару, звісно, ця проблема впливає на їх роботу, – зазначили в пресслужбі.

Загалом не працює все, де потрібен мобільний зв’язок, і де використовували Київстар.

Схоже збій дійсно масштабний. Віцепрем’єр-міністр Олександр Кубраков каже, що Київстар відновить свою роботу тільки через чотири-п’ять годин. Про причини збою офіційно не повідомляли, але деякі ЗМІ кажуть, що мережа “лягла” через хакерську атаку.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: