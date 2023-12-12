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  • У Дніпрі через збій у роботі “Київстару” не працюють термінали у супермаркетах та вуличні табло

У Дніпрі через збій у роботі “Київстару” не працюють термінали у супермаркетах та вуличні табло

Сьогодні 12:03
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Збій у роботі "Київстару" майже паралізував половину України.

Новости Днепра про У Дніпрі через збій у роботі

 
Відсутність зв’язку вплинула не тільки на абонентів Київстару, а на низку сфер життя. У Львові не можуть вимкнути вуличне освітлення, а Сумській ТГ не працює система оповіщення. Є проблеми і в Дніпрі. 
 
Зокрема, не працює частина GPS-трекерів, через що деякі вуличні табло не показують інформацію онлайн. Ті пристрої, що отримують інформацію від інших операторів працюють штатно, повідомили в Департаменті транспорту ДМР. Решта комунальних підприємств працює в штатному режимі, але людей просять телефонувати за номерами інших операторів. 
 
Не працюють також деякі термінали в супермаркетах та магазинах Дніпра. Про це попередили в ПриватБанку. Тож беріть з собою готівку. 
 
Деяка частина усіх банків, банкоматів та POS-терміналів працюють на мобільних картках. Для тих терміналів, які працюють на картках Київстару, звісно, ця проблема впливає на їх роботу, – зазначили в пресслужбі. 
 
Загалом не працює все, де потрібен мобільний зв’язок, і де використовували Київстар. 
 
Схоже збій дійсно масштабний. Віцепрем’єр-міністр Олександр Кубраков каже, що Київстар відновить свою роботу тільки через чотири-п’ять годин. Про причини збою офіційно не повідомляли, але деякі ЗМІ кажуть, що мережа “лягла” через хакерську атаку.  

 

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