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Через скільки знову запрацює “Київстар”: відповіли в Мінінфраструктури

Сьогодні 12:24
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Віцепрем'єр-міністр розповів, коли Київстар відновить роботу.

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Київстар зможе відновити повноцінну роботу тільки за 4-5 годин, повідомив віцепрем’єр-міністр Олександр Кубраков. Принаймні на це сподіваються в Мінінфраструктури. Що саме сталося не уточнюється, але зараз тривають ремонтні роботи.

Через збій Київстару наразі не працюють деякі банківські термінали, де встановлена сім-картка саме цього оператора. У ПриватБанку зазначили, що банкомати та додаток працює. У магазини з собою варто взяти готівку, адже робота терміналів залежить від мобільного зв’язку. 

Водночас перемкнутися на національний роумінг, як це радили ЗМІ, не можливо. Збій стався безпосередньо у Київстарі, тож оператор не зможе передати дані про свого абонента колегам, як це було під час блекаутів чи інших проблем зі зв’язком. 

У ЗМІ зазначали, що ймовірно причина збою в Київстар – хакерська атака, але зараз офіційного підтвердження цьому немає.

Тим часом оператор не працює вже майже 5 годин. 

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