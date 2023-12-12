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На Дніпропетровщині впродовж тижня на коронавірус захворіли 1505 людей, померли 11

Сьогодні 10:50
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Захворюваність на COVID-19 у порівнянні з минулим звітним тижнем знизилася на 2,1%.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині впродовж тижня на коронавірус захворіли 1505 людей, померли 11

За 1-7 грудня 2023 року на Дніпропетровщині на коронавірус захворіли 1505 людей, зокрема 246 дітей до 17 років.

Зазначається, що захворюваність у порівнянні з минулим звітним тижнем знизилася на 2,1% (тоді було 1537 випадків).

Про це повідомили у Дніпропетровському обласному центрі контролю та профілактики хвороб. 

За звітний тиждень до лікарень з коронавірусом госпіталізували 236 чоловік, зокрема 12 пацієнтів доправили до відділень реанімації та інтенсивної терапії.

На жаль, також зареєстровано 11 летальних випадків через цю хворобу – це пацієнти, які мали супутні захворювання та не були щеплені проти COVID-19.

Будь ласка, дбайте про своє здоров’я, не забувайте про профілактику та щеплення.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині впродовж тижня на коронавірус захворіли 1505 людей, померли 11Українська

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