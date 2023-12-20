Абоненти “Київстар” знову скаржаться на проблеми із зв’язком: що кажуть у компанії

Спеціалісти компанії вже працюють над відновленням сервісів.

Абоненти “Київстар” знову скаржаться на перебої у роботі оператора: у когось немає зв’язку, у когось не працює додаток, у когось немає доступу до інтернету.

Пізніше у компанії відповіли на ці скарги. Там зазначили, що знають, що зараз виникають складнощі зі зв’язком, та додали, що спеціалісти працюють над відновленням сервісів.

Шановні абоненти, ми знаємо, що зараз виникають складнощі з голосовим звʼязком і роботою мобільного застосунку у ряді міст на заході і півдні України. Спеціалісти компанії працюють над відновленням сервісів. Робимо все можливе, щоб усунути технічні проблеми якомога швидше. Перепрошуємо за незручності, – зазначили у “Київстар”.

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