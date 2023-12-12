Масштабний збій у «Київстар»: користувачі не можуть перейти на іншого оператора через нацроумінг

Сьогодні, 12 грудня, у роботі телекомунікаційної компанії “Київстар” стався масштабний збій.

Користувачі скаржаться на відсутність мобільного зв’язку, інтернету та неможливість увійти на сайт оператора. Також неможливо увійти у мобільний застосунок “Київстар”. Під час спроби додзвонитися абоненти чують відповідь “мобільна мережа недоступна”.

У компанії прокоментували масштабний збій у роботі. Там зазначили, що спеціалісти вже працюють над усуненням проблеми.

Пізніше у пресслужбі Мінцифри повідомили, що абоненти «Київстар» не можуть перейти на інших операторів через нацроумінг внаслідок збою, який нині ще триває.

Про це пише hromadske.

Нацроумінг не працює через те, що мережа “Київстару” не може передати інформацію про своїх абонентів мережам інших операторів внаслідок загального технічного збою, — розповіли в Мінцифри.

Зазначимо, деякі ЗМІ з посиланням на власні джерела стверджують, що збій стався через хакерську атаку.

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