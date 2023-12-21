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  • Київстар визначився з компенсацією для своїх абонентів: якою вона буде для мешканців Дніпра

Київстар визначився з компенсацією для своїх абонентів: якою вона буде для мешканців Дніпра

Сьогодні 12:26
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Київстар озвучив компенсації для своїх абонентів.

Новости Днепра про Київстар визначився з компенсацією для своїх абонентів: якою вона буде для мешканців Дніпра

У “Київстарі” визначилися з форматом компенсації для абонентів. Скасовується наступна абонплата за тарифами для всіх клієнтів. 

Компанія повідомила, що повністю відновила усі сервіси, які постраждали через хакерську атаку.

Тож “Київстар” інформує, що:

  • скасовує наступну планову плату за тариф для своїх користувачів;
  • виділяє 100 000 000 гривень на потреби ЗСУ.

Планова тарифна плата не буде стягуватись:

  • у абонентів передплати, контракту та контрактних абонентів з послугою «Домашній Інтернет» із 22.12 по 21.01;
  • у бізнес-клієнтів на послуги мобільного та фіксованого зв’язку з 1.01 по 31.01;
  • з користувачів «Домашнього Інтернету» та «ВСЕ РАЗОМ» з 1.01 по 31.01.

Плата за тариф скасується автоматично — підключати нічого не потрібно, пояснили в компанії.

Нагадаємо, 12 грудня “Київстар” став мішенню потужної кібератаки. Через це на декілька днів повністю зник голосовий зв’язок, домашній та мобільний інтернет. Робота оператора повністю зупинилася. Згодом вийшло відновити частину сервісів. І тільки цього тижня вдалося остаточно стабілізувати всі процеси. 

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Новости Днепра про Київстар визначився з компенсацією для своїх абонентів: якою вона буде для мешканців ДніпраУкраїнська Новости Днепра про Київстар визначився з компенсацією для своїх абонентів: якою вона буде для мешканців ДніпраРусский

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