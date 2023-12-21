Київстар визначився з компенсацією для своїх абонентів: якою вона буде для мешканців Дніпра

У “Київстарі” визначилися з форматом компенсації для абонентів. Скасовується наступна абонплата за тарифами для всіх клієнтів.
Компанія повідомила, що повністю відновила усі сервіси, які постраждали через хакерську атаку.
Тож “Київстар” інформує, що:
Планова тарифна плата не буде стягуватись:
Плата за тариф скасується автоматично — підключати нічого не потрібно, пояснили в компанії.
Нагадаємо, 12 грудня “Київстар” став мішенню потужної кібератаки. Через це на декілька днів повністю зник голосовий зв’язок, домашній та мобільний інтернет. Робота оператора повністю зупинилася. Згодом вийшло відновити частину сервісів. І тільки цього тижня вдалося остаточно стабілізувати всі процеси.
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