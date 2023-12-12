У Дніпрі з 12:00 низка будинків залишиться без опалення: адреси та причина

Теплопостачання обіцяють відновити після завершення робіт.

Сьогодні, 12 грудня, у Дніпрі з 12:00 деякі будинки залишаться без опалення.

Адреси:

просп. Б. Хмельницького, 109, 111, 113, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133;

вул. Казакевича, 1, 2, 3, 4;

вул. Квартальна, 11, 17, 25, 27, 29, 31;

вул. Інженерна, 2, 2-А, 2-Б, 4, 4-А, 6;

вул. В. Сліпака, 50, 50-А, 52;

вул. 152-ї дивізії, 2, 2-А, 4, 4-А.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Причина – проведення аварійно-відновлювальних робіт на тепломережі.

Теплопостачання за цими адресами обіцяють відновити після завершення робіт.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі та області оголосили жовтий рівень небезпеки через ожеледицю.

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