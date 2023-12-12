У Дніпрі з 12:00 низка будинків залишиться без опалення: адреси та причина

Сьогодні, 12 грудня, у Дніпрі з 12:00 деякі будинки залишаться без опалення.
Адреси:
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Причина – проведення аварійно-відновлювальних робіт на тепломережі.
Теплопостачання за цими адресами обіцяють відновити після завершення робіт.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі та області оголосили жовтий рівень небезпеки через ожеледицю.
Читайте також:
Автор:
Гігантські кульки помітили в середмісті Дніпра.
У Дніпрі може з'явитися новий сквер, який назвуть на честь…
Сьогодні, 12 грудня, у роботі телекомунікаційної компанії "Київстар" стався масштабний…
Дівчинку знайшли на вулиці.