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У Дніпрі ім’ям «Да Вінчі» можуть назвати сквер: з’явився документ

Сьогодні 10:46
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У Дніпрі може з'явитися новий сквер, який назвуть на честь загиблого військового Дмитра Коцюбайла.

Новости Днепра про У Дніпрі ім'ям «Да Вінчі» можуть назвати сквер: з'явився документ

У Дніпрі триває масове перейменування вулиць та провулків, назви які мають бути дерусифіковані та дерадянізовані. Втім інколи з’являються нові вулиці та сквери. До прикладу раніше на проспекті Слобожанському зелену зону назвали ім’ям відомого актора Олексія Хільського, який загинув на війні влітку. Схоже у нашому місті хочуть вшанувати пам’ять ще одного відомого бійця. 

Мова йде про Дмитра Коцюбайла, або як його всі називали «Да Вінчі».

Про це йдеться в проєкті рішення опублікованому на сайті Дніпровської міськради. 

У документі зазначено, що новий сквер планують створити на проспекті Дмитра Яворницького, 20. Наразі ця маленька зелена зона немає імені. Поки що це тільки проєкт рішення, яке мають розглянути на найближчий сесії міськради. 

Якщо депутати підтримають це рішення, то на карті Дніпра з’явиться сквер імені Дмитра Коцюбайла. 

Новости Днепра про У Дніпрі ім'ям «Да Вінчі» можуть назвати сквер: з'явився документ

Хто такий Да Вінчі?

Про Дмитра Коцюбайла чули не всі, а ось про «Да Вінчі» знає багато хто. Дмитро відомий тим, що відразу після Революції Гідності, коли Росія вперше зайшла на територію України, долучився до війська. Тоді «Да Вінчі» був 21 рік. Всі 8 років до початку повномасштабного вторгнення Дмитро захищав країну та встиг створити власний підрозділ – «Вовки Да Вінчі».

Наприкінці листопада 2021 року військовий отримав звання Героя України. Президент Володимир Зеленський особисто вручив йому нагороду. Дмитро провів на війні все своє доросле свідоме життя. На жаль, 7 березня 2023 року Да Вінчі отримав смертельне поранення поблизу Бахмуту. 

10 березня попрощатися із 27-річним захисником на Майдані Незалежності прийшли тисячі людей. Нещодавно на його честь в Києві запропонували назвати сквер. 

Вшанують таким чином його пам’ять і в Дніпрі.

Скверик розташований неподалік Історичного музею нижче проспектом Дмитра Яворницького. 

Новости Днепра про У Дніпрі ім'ям «Да Вінчі» можуть назвати сквер: з'явився документ

Це маленький скверик між будинками в середмісті Дніпра. 

Новости Днепра про У Дніпрі ім'ям «Да Вінчі» можуть назвати сквер: з'явився документ

Новости Днепра про У Дніпрі ім'ям «Да Вінчі» можуть назвати сквер: з'явився документ

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