В Днепре с 12:00 некоторые дома останутся без отопления: адреса и причина

Теплоснабжение обещают возобновить после завершения работ.

Сегодня, 12 декабря, в Днепре с 12:00 некоторые дома останутся без отопления.

Адреса:

просп. Б. Хмельницкого, 109, 111, 113, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133;

ул. Казакевича, 1, 2, 3, 4;

ул. Квартальная, 11, 17, 25, 27, 29, 31;

ул. Инженерная, 2, 2-А, 2-Б, 4, 4-А, 6;

ул. В. Слипака, 50, 50-А, 52;

ул. 152-й дивизии, 2, 2-А, 4, 4-А.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Причина – проведение аварийно-восстановительных работ на теплосети.

Теплоснабжение по этим адресам обещают возобновить после завершения работ.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре и области объявили желтый уровень опасности из-за гололедицы.

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