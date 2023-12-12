В Днепре с 12:00 некоторые дома останутся без отопления: адреса и причина

Сегодня, 12 декабря, в Днепре с 12:00 некоторые дома останутся без отопления.
Адреса:
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Причина – проведение аварийно-восстановительных работ на теплосети.
Теплоснабжение по этим адресам обещают возобновить после завершения работ.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре и области объявили желтый уровень опасности из-за гололедицы.
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