Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре с 12:00 некоторые дома останутся без отопления: адреса и причина

Сегодня 11:28
просмотров

Теплоснабжение обещают возобновить после завершения работ.

Новости Днепра про В Днепре с 12:00 некоторые дома останутся без отопления: адреса и причина

Сегодня, 12 декабря, в Днепре с 12:00 некоторые дома останутся без отопления.

Адреса:

  • просп. Б. Хмельницкого, 109, 111, 113, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133;
  • ул. Казакевича, 1, 2, 3, 4;
  • ул. Квартальная, 11, 17, 25, 27, 29, 31;
  • ул. Инженерная, 2, 2-А, 2-Б, 4, 4-А, 6;
  • ул. В. Слипака, 50, 50-А, 52;
  • ул. 152-й дивизии, 2, 2-А, 4, 4-А.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Причина – проведение аварийно-восстановительных работ на теплосети.

Теплоснабжение по этим адресам обещают возобновить после завершения работ.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре и области объявили желтый уровень опасности из-за гололедицы

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре с 12:00 некоторые дома останутся без отопления: адреса и причинаУкраїнська Новости Днепра про В Днепре с 12:00 некоторые дома останутся без отопления: адреса и причинаРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепре из-за сбоя в работе «Киевстара» не работают терминалы в супермаркетах и уличные табло
Новости Днепра
Сегодня 12:03
В Днепре из-за сбоя в работе «Киевстара» не работают терминалы в супермаркетах и уличные табло

Сбой в работе "Киевстара" почти парализовал половину Украины.

Масштабный сбой в «Киевстар»: пользователи не могут перейти на другого оператора через нацроуминг
Новости Днепра
Сегодня 11:45
Масштабный сбой в «Киевстар»: пользователи не могут перейти на другого оператора через нацроуминг

Сегодня, 12 декабря, в работе телекоммуникационной компании "Киевстар" произошел масштабный…

В центре Днепра появилось 5 гигантских красных шаров
Новости Днепра
Сегодня 11:31
В центре Днепра появилось 5 гигантских красных шаров

Гигантские шарики заметили в центре Днепра.

В Днепре именем «Да Винчи» могут назвать сквер: появился документ
Новости Днепра
Сегодня 10:46
В Днепре именем «Да Винчи» могут назвать сквер: появился документ

В Днепре может появиться новый сквер, который назовут в честь…

Последние новости

Через сколько снова заработает «Киевстар»: ответили в Мининфраструктуры
Через сколько снова заработает «Киевстар»: ответили в Мининфраструктуры

Вице-премьер-министр рассказал, когда Киевстар возобновит работу.

Сегодня 12:24
11
просмотров
В Днепре из-за сбоя в работе «Киевстара» не работают терминалы в супермаркетах и уличные табло
В Днепре из-за сбоя в работе «Киевстара» не работают терминалы в супермаркетах и уличные табло

Сбой в работе "Киевстара" почти парализовал половину Украины.

Сегодня 12:03
6
просмотров
Масштабный сбой в «Киевстар»: пользователи не могут перейти на другого оператора через нацроуминг
Масштабный сбой в «Киевстар»: пользователи не могут перейти на другого оператора через нацроуминг

Сегодня, 12 декабря, в работе телекоммуникационной компании "Киевстар" произошел масштабный сбой.

Сегодня 11:45
7
просмотров
В центре Днепра появилось 5 гигантских красных шаров
В центре Днепра появилось 5 гигантских красных шаров

Гигантские шарики заметили в центре Днепра.

Сегодня 11:31
3
просмотров
На Днепропетровщине за неделю коронавирусом заболели 1505 человек, умерли 11
На Днепропетровщине за неделю коронавирусом заболели 1505 человек, умерли 11

Заболеваемость COVID-19 по сравнению с прошлой отчетной неделей снизилась на 2,1%.

Сегодня 10:50
7
просмотров
В Днепре именем «Да Винчи» могут назвать сквер: появился документ
В Днепре именем «Да Винчи» могут назвать сквер: появился документ

В Днепре может появиться новый сквер, который назовут в честь погибшего военного Дмитрия Коцюбайло.

Сегодня 10:46
6
просмотров
Осторожно на дорогах: в Днепре и области объявили желтый уровень опасности из-за гололедицы
Осторожно на дорогах: в Днепре и области объявили желтый уровень опасности из-за гололедицы

Пожалуйста, будьте осторожны!

Сегодня 09:29
8
просмотров
Погода на 12 декабря: в Днепре ожидается мелкий дождь
Погода на 12 декабря: в Днепре ожидается мелкий дождь

Обязательно захватите с собой зонт!

Сегодня 06:15
6
просмотров
В Днепре заметили птиц, давно не появлявшихся в украинских городах
В Днепре заметили птиц, давно не появлявшихся в украинских городах

В Днепре сняли редких для городов птиц.

Вчера 22:00
10
просмотров
Над головами жителей Днепра нависают опасные заледеневшие электропровода: кому жаловаться
Над головами жителей Днепра нависают опасные заледеневшие электропровода: кому жаловаться

В Днепре во время непогоды провисали замерзшие провода.

Вчера 21:26
6
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх