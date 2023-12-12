Обережно на дорогах: у Дніпрі та області оголосили жовтий рівень небезпеки через ожеледицю

У вівторок, 12 грудня, у Дніпрі та області очікується ожеледиця.
Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.
Зазначається, що рівень небезпеки – перший, жовтий.
12 грудня у північних, східних та центральних областях ожеледь, на дорогах ожеледиця (I рівень небезпечності, жовтий), – йдеться у повідомленні.
До того ж на вулиці сильний туман, тому, будь ласка, будьте уважні та обережні на дорогах!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі очікується невеликий дощ.
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