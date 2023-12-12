Сьогодні на Дніпропетровщині пролунають гучні вибухи: що сталося

Без паніки - усе під контролем!

Сьогодні, 12 грудня, у Кривому Розі о 14:00 та 15:00 пролунають гучні вибухи.

Проте причин для паніки немає – вони виробничі.

Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.

Сьогодні о 14:00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар’єрі «Південний» (Саксаганський, Центрально-Міський райони), а о 15:00 – плановий вибух у кар’єрі «Глеюватський» ПрАТ «ЦГЗК» (Покровський район). Виробничі вибухи контролюються, причин для занепокоєння немає, – зазначив він.

Але, будь ласка, не ігноруйте тривоги!

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