Сьогодні на Дніпропетровщині пролунають гучні вибухи: що сталося

Сьогодні, 12 грудня, у Кривому Розі о 14:00 та 15:00 пролунають гучні вибухи.
Проте причин для паніки немає – вони виробничі.
Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.
Сьогодні о 14:00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар’єрі «Південний» (Саксаганський, Центрально-Міський райони), а о 15:00 – плановий вибух у кар’єрі «Глеюватський» ПрАТ «ЦГЗК» (Покровський район). Виробничі вибухи контролюються, причин для занепокоєння немає, – зазначив він.
Але, будь ласка, не ігноруйте тривоги!
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