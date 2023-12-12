Через сколько снова заработает «Киевстар»: ответили в Мининфраструктуры

Вице-премьер-министр рассказал, когда Киевстар возобновит работу.

Киевстар сможет возобновить полноценную работу только через 4-5 часов, сообщил вице-премьер-министр Александр Кубраков. По крайней мере, на это надеются в Мининфраструктуры. Что произошло не уточняется, но сейчас продолжаются ремонтные работы.

Из-за сбоя Киевстара в данный момент не работают некоторые банковские терминалы, где установлена сим-карта именно этого оператора. В ПриватБанке отметили, что банкоматы и приложение работает. В магазины с собой стоит взять наличные, ведь работа терминалов зависит от мобильной связи.

В то же время, переключиться на национальный роуминг, как это советовали СМИ, невозможно. Сбой произошел непосредственно в Киевстаре, поэтому оператор не сможет передать данные своего абонента коллегам, как это было во время блекаутов или других проблем со связью.

В СМИ отмечали, что, вероятно, причина сбоя в Киевстар — хакерская атака, но сейчас официального подтверждения этому нет.

Между тем, оператор не работает уже почти 5 часов.

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