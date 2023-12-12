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У “Київстарі” підтвердили інформацію про потужну хакерську атаку

Сьогодні 13:11
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Все ж хакери.

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У “Київстарі” нарешті повідомили офіційну причину масштабного збою. Як зазначили на Facebook-сторінці компанії, зранку 12 грудня оператор став мішенню потужної хакерської атаки. Вона спричинила технічний збій, у результаті якого тимчасово недоступні послуги: мобільного зв’язку та доступу в інтернет.

Оператор запевняє, що особисті дані користувачів не скомпрометовані.

Наша команда обов’язково надасть компенсацію тим абонентам, які не мали зв’язку або не могли скористатися нашими сервісами, – йдеться у повідомленні. 

Про хакерську атаку вже сповістили відповідні органи, які шукатимуть причетних. 

Нагадаємо, раніше віцепрем’єр-міністр Олександр Кубраков зазначив, що зв’язок можуть повернути через 4-5 годин. Ми повідомляли, що у Дніпрі не працюють вуличні табло та трекери в транспорті. Також є проблеми з терміналами в супермаркетах. Люди не можуть оплатити покупки карткою. 
 

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