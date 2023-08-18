В Кривом Роге женщина умерла от укуса насекомого: что известно

Вчера, 17 августа, в Кривом Роге внезапно умерла 50-летняя женщина.

Ее тело обнаружили на огороде ее же дачи.

Об этом сообщают местные СМИ.

По предварительной информации, женщина умерла от укуса насекомого – пчелы или осы.

Тело было направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине дерево убило пожилого мужчину.

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