Тысячам людей в Днепре и области с 21 по 27 августа отключат свет: все адреса

Без света на время останутся жители частных и многоквартирных домов.
Об этом сообщили в телеграм-канале Центральной энергетической компании.
Причина отключений – плановые ремонтные работы.
21 августа з 08:00 до 18:00 не будет света по адресам:
просп. Богдана Хмельницкого: 103, 107;
ул. 152-й Дивизии: 1, 3, 3А, 5;
ул. Донская: 5А;
ул. Кыргызская: 10;
бульвар Звездный: 1, 1А, 1Д, 1Н, 3;
пров. Звездный: 1;
тупик Запорожский: 1.
С 08:00 до 19:00:
просп. Богдана Хмельницкого: 48, 93, 95, 97, 99;
ул. Кыргызская: 1.
22 августа з 08:00 до 18:00:
ул. Титова: 18, 18А, 18Б.
просп. Богдана Хмельницкого: 48, 93, 95, 97, 99;
ул. Кыргызская: 1;
ул. Шинная: 19;
ул. Макарова: 2;
ул. Павла Чубинского: 1, 3, 5, 5А.
23 августа с 08:00 до 18:00:
ул. Рабочая: 71, 75;
ул. Энергетическая: 1Б;
ул. Макарова: 2;
ул. Павла Чубинского: 1, 3, 5, 5А.
24 августа с 08:00 до 18:00:
ул. Оздоровительная: 8, 12А;
ул. Аэродром: 1-8, 8А, 9-12, 12А, 13, 13А, 14, 14А, 14Б, 15-17, 17А, 32, 147, 227, 271;
ул. Аэропорт: 37, 33, 70, 113, 114, 160Б, 160Г, 169, 187, 210А, 210Г, 223А, 303, 320;
ул. Академика Янгеля: 14;
ул. Строителей: 10Н, 10Т, 305;
ул. Макарова: 2;
ул. Павла Чубинского: 1, 3, 5, 5А;
ул. Энергетическая: 7, 9Д, 11;
ул. Новокрымская: 50, 52, 54, 56, 56А;
пров. Ключевой: 1.
25 августа с 08:00 до 18:00:
ул. Энергетическая: 7, 9Д, 11;
ул. Новокрымская: 50, 52, 54, 56, 56А;
пров. Ключевой: 1.
С 08:00 до 20:00:
ул. Макарова: 2;
ул. Павла Чубинского: 1, 3, 5, 5А.
26-27 АВГУСТА с 08:00 до 18:00:
ул. Энергетическая: 7, 9Д, 11;
ул. Новокрымская: 50, 52, 54, 56, 56А;
пров. Ключевой: 1.
24 АВГУСТА с 08:00 до 18:00 по адресу: ул. Северная: 4Д.
21 АВГУСТА с 08:00 до 13:00 не будет света по адресам:
ул. Европейская: 2, 4;
ул. Первомайская: 22А, 36, 38, 40;
ул. Хмельницкого: 23;
ул. Школьная: 40, 42, 44, 46, 51;
площадь Мира: 3, 5;
23 АВГУСТА с 08:00 до 13:00:
ул. Франка: 38.
С 09:00 до 18:00
ул. Богуна: 42, 44, 46, 48;
ул. Казачьей Славы: 18, 23, 23А, 25.
С 13:30 до 18:00:
ул. Звездная: 7-18, 20-30 (парные);
ул. Лесная: 1, 3-6, 6А, 7-27, 29-41 (нечетные), 45.
24 АВГУСТА с 08:00 до 13:00:
ул. Богуна: 26, 77, 79;
ул. Казачьей Славы: 7, 9,11, 13, 13А, 15, 17, 19, 21.
С 08:00 до 14:00:
ул. 8 Марта: 14, 16, 18;
ул. Олеся Гончара: 21, 23, 25;
ул. Циолковского: 2А.
С 08:00 до 18:00
ул. Железнодорожная: 1А;
ул. Промышленная: 4.
С 13:00 до 18:00:
ул. Богуна: 77А, 79;
ул. Казачьей Славы: 13, 13А, 15.
С 14:00 до 18:00:
бульвар Свободы: 37.
21 августа с 08:30 до 17:30 не будет по адресам:
ул. Вареная: 2-12, 16, 17А, 18, 20, 22, 24, 26;
ул. Энтузиастов: 3, 3А, 4, 6, 8, 8А, 10, 12;
ул. Степная: 3, 5, 7;
ул. Юрия Устенко: 6, 8.
ул. Молодежная: 2-12 (парные), 16;
ГК «Энтузиаст»; Ветеринарная клиника
С 08:30 до 18:00
ул. Молодежная: 58, 59, 59А, 60, 60А, 60Б, 62, 62А, 62Б;
ООО «Криворожхлеб».
22 АВГУСТА с 08:30 до 16:30:
ул. Строителей: 1, 3, 3А, 4, 4А, 4Б, 4В, 4/1 (Лихолат), 5 (1-4), 6/1-6/4, 7/1, 7/2, 8/1- 8/4, 9-15 (нечетные);
ул. Центральная 1-25 (нечетные), 2, 8А, 10, 10А, 12, 14, 16/18;
ул. Вареная: 14;
ул. Горняков: 1-20;
ул. Садовая: 2-28 (парные), 3, 3А, 3Б, 3В, 4, 5, 7А, 7/1, 7/3, 7/4;
ул. Степная: 13, 15, 17, 21, 23, 29, 29/1, 31/1-31/4, 33/1-33/4, 33А, 33Б, 33В, 37, 39, 41/1;
ул. Центральная: 1, 2, 2А, 3-7, 9, 11-17, 19, 21, 23, 25;
ул. Юрия Устенко: 14, 20, 39.
пгт. ДНЕПРОВСКОЕ:
пров. Школьный: 8;
гаражные кооперативы: «Степной-1», «Степной-2».
С 13:00 до 17:00:
ул. Молодежная: 16А, 22А, 24/2;
ул. Вареная: 13/7, 15А, 21А, 21/8;
ул. им. Ю.М. Устенка: 3, 5;
ул. Гагарина: 4, 4А, 6.
23 АВГУСТА с 10:00 до 17:30:
ул. Садовая: 30, 32, 34;
ул. им. Ю.М. Устенко: 23, 25, 27, 29;
ул. Криничанская: 1.
24 АВГУСТА с 08:00 до 18:00:
пгт. ДНЕПРОВСКОЕ:
ул. Спортивная: 1, 18;
ул. Школьная: 4;
пров. Школьный: 4, 6, 8.
С 12:30 до 15:30:
пров. Спортивный: 1-5, 18.
21 АВГУСТА с 08:30 до 17:00 по адресу:
с. ЖЕЛТОЕ: ул. Цементников: 11, 14.
С 10:00 до 18:00:
с. РАДУШНОЕ:
ул. Строительная: 1-9, 11-23;
ул. Больничная: 10-19, 21, 23;
ул. Клубная: 24.
22 АВГУСТА с 09:00 до 18:00:
с. НАДЕЖДА:
ул. Садовая: 23, 24;
ул. Школьная: 1-3, 5, 8-10, 14;
пров. Садовый: 12, 14, 16, 18-21, 23-37 (нечетные), 37А, 39-53 (нечетные).
23 АВГУСТА с 08:30 до 17:00:
с. КРАСНАЯ КОЛОНА, ул. Заводская: 3-9 (нечетные), 13-27 (нечетные), 31-45 (нечетные), 49-57 (нечетные);
ул. Набережная: 1-9, 11-23, 25-33, 36, 39, 43-50.
С 09:00 до 18:00
с. ЗЛАТОУСТРОЙКА:
ул. Подстепная: 1, 26, 29, 29А, 31, 33, 35, 36, 38-40, 42-53, 55-61, 63, 65;
ул. Руденко: 47, 51, 78.
С 09:00 до 18:00
с. РАДИОНОВКА:
ул. Николаевдзе: 1-20, 22, 23;
ул. Театральная: 1, 1А, 1В, 2, 4-8, 10, 12;
ул. Цветная: 1-7.
24 АВГУСТА с 09:00 до 18:00:
с. ШЕВЧЕНКОВСКОЕ:
ул. Березовая: 1-9;
ул. Софиевская: 2-16 (парные), 24, 26, 28.
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