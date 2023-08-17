Тысячам людей в Днепре и области с 21 по 27 августа отключат свет: все адреса

Самое масштабное за последнее время отключение света запланировано на следующую неделю в Днепре и области.

Без света на время останутся жители частных и многоквартирных домов.

Об этом сообщили в телеграм-канале Центральной энергетической компании.

Причина отключений – плановые ремонтные работы.

Днепр

21 августа з 08:00 до 18:00 не будет света по адресам:

просп. Богдана Хмельницкого: 103, 107;

ул. 152-й Дивизии: 1, 3, 3А, 5;

ул. Донская: 5А;

ул. Кыргызская: 10;

бульвар Звездный: 1, 1А, 1Д, 1Н, 3;

пров. Звездный: 1;

тупик Запорожский: 1.

С 08:00 до 19:00:

просп. Богдана Хмельницкого: 48, 93, 95, 97, 99;

ул. Кыргызская: 1.

22 августа з 08:00 до 18:00:

ул. Титова: 18, 18А, 18Б.

просп. Богдана Хмельницкого: 48, 93, 95, 97, 99;

ул. Кыргызская: 1;

ул. Шинная: 19;

ул. Макарова: 2;

ул. Павла Чубинского: 1, 3, 5, 5А.

23 августа с 08:00 до 18:00:

ул. Рабочая: 71, 75;

ул. Энергетическая: 1Б;

ул. Макарова: 2;

ул. Павла Чубинского: 1, 3, 5, 5А.

24 августа с 08:00 до 18:00:

ул. Оздоровительная: 8, 12А;

ул. Аэродром: 1-8, 8А, 9-12, 12А, 13, 13А, 14, 14А, 14Б, 15-17, 17А, 32, 147, 227, 271;

ул. Аэропорт: 37, 33, 70, 113, 114, 160Б, 160Г, 169, 187, 210А, 210Г, 223А, 303, 320;

ул. Академика Янгеля: 14;

ул. Строителей: 10Н, 10Т, 305;

ул. Макарова: 2;

ул. Павла Чубинского: 1, 3, 5, 5А;

ул. Энергетическая: 7, 9Д, 11;

ул. Новокрымская: 50, 52, 54, 56, 56А;

пров. Ключевой: 1.

25 августа с 08:00 до 18:00:

ул. Энергетическая: 7, 9Д, 11;

ул. Новокрымская: 50, 52, 54, 56, 56А;

пров. Ключевой: 1.

С 08:00 до 20:00:

ул. Макарова: 2;

ул. Павла Чубинского: 1, 3, 5, 5А.

26-27 АВГУСТА с 08:00 до 18:00:

ул. Энергетическая: 7, 9Д, 11;

ул. Новокрымская: 50, 52, 54, 56, 56А;

пров. Ключевой: 1.

Новомосковск

24 АВГУСТА с 08:00 до 18:00 по адресу: ул. Северная: 4Д.

Желтые Воды

21 АВГУСТА с 08:00 до 13:00 не будет света по адресам:

ул. Европейская: 2, 4;

ул. Первомайская: 22А, 36, 38, 40;

ул. Хмельницкого: 23;

ул. Школьная: 40, 42, 44, 46, 51;

площадь Мира: 3, 5;

23 АВГУСТА с 08:00 до 13:00:

ул. Франка: 38.

С 09:00 до 18:00

ул. Богуна: 42, 44, 46, 48;

ул. Казачьей Славы: 18, 23, 23А, 25.

С 13:30 до 18:00:

ул. Звездная: 7-18, 20-30 (парные);

ул. Лесная: 1, 3-6, 6А, 7-27, 29-41 (нечетные), 45.

24 АВГУСТА с 08:00 до 13:00:

ул. Богуна: 26, 77, 79;

ул. Казачьей Славы: 7, 9,11, 13, 13А, 15, 17, 19, 21.

С 08:00 до 14:00:

ул. 8 Марта: 14, 16, 18;

ул. Олеся Гончара: 21, 23, 25;

ул. Циолковского: 2А.

С 08:00 до 18:00

ул. Железнодорожная: 1А;

ул. Промышленная: 4.

С 13:00 до 18:00:

ул. Богуна: 77А, 79;

ул. Казачьей Славы: 13, 13А, 15.

С 14:00 до 18:00:

бульвар Свободы: 37.

Вольногорск

21 августа с 08:30 до 17:30 не будет по адресам:

ул. Вареная: 2-12, 16, 17А, 18, 20, 22, 24, 26;

ул. Энтузиастов: 3, 3А, 4, 6, 8, 8А, 10, 12;

ул. Степная: 3, 5, 7;

ул. Юрия Устенко: 6, 8.

ул. Молодежная: 2-12 (парные), 16;

ГК «Энтузиаст»; Ветеринарная клиника

С 08:30 до 18:00

ул. Молодежная: 58, 59, 59А, 60, 60А, 60Б, 62, 62А, 62Б;

ООО «Криворожхлеб».

22 АВГУСТА с 08:30 до 16:30:

ул. Строителей: 1, 3, 3А, 4, 4А, 4Б, 4В, 4/1 (Лихолат), 5 (1-4), 6/1-6/4, 7/1, 7/2, 8/1- 8/4, 9-15 (нечетные);

ул. Центральная 1-25 (нечетные), 2, 8А, 10, 10А, 12, 14, 16/18;

ул. Вареная: 14;

ул. Горняков: 1-20;

ул. Садовая: 2-28 (парные), 3, 3А, 3Б, 3В, 4, 5, 7А, 7/1, 7/3, 7/4;

ул. Степная: 13, 15, 17, 21, 23, 29, 29/1, 31/1-31/4, 33/1-33/4, 33А, 33Б, 33В, 37, 39, 41/1;

ул. Центральная: 1, 2, 2А, 3-7, 9, 11-17, 19, 21, 23, 25;

ул. Юрия Устенко: 14, 20, 39.

пгт. ДНЕПРОВСКОЕ:

пров. Школьный: 8;

гаражные кооперативы: «Степной-1», «Степной-2».

С 13:00 до 17:00:

ул. Молодежная: 16А, 22А, 24/2;

ул. Вареная: 13/7, 15А, 21А, 21/8;

ул. им. Ю.М. Устенка: 3, 5;

ул. Гагарина: 4, 4А, 6.

23 АВГУСТА с 10:00 до 17:30:

ул. Садовая: 30, 32, 34;

ул. им. Ю.М. Устенко: 23, 25, 27, 29;

ул. Криничанская: 1.

24 АВГУСТА с 08:00 до 18:00:

пгт. ДНЕПРОВСКОЕ:

ул. Спортивная: 1, 18;

ул. Школьная: 4;

пров. Школьный: 4, 6, 8.

С 12:30 до 15:30:

пров. Спортивный: 1-5, 18.

Криворожский район

21 АВГУСТА с 08:30 до 17:00 по адресу:

с. ЖЕЛТОЕ: ул. Цементников: 11, 14.

С 10:00 до 18:00:

с. РАДУШНОЕ:

ул. Строительная: 1-9, 11-23;

ул. Больничная: 10-19, 21, 23;

ул. Клубная: 24.

22 АВГУСТА с 09:00 до 18:00:

с. НАДЕЖДА:

ул. Садовая: 23, 24;

ул. Школьная: 1-3, 5, 8-10, 14;

пров. Садовый: 12, 14, 16, 18-21, 23-37 (нечетные), 37А, 39-53 (нечетные).

23 АВГУСТА с 08:30 до 17:00:

с. КРАСНАЯ КОЛОНА, ул. Заводская: 3-9 (нечетные), 13-27 (нечетные), 31-45 (нечетные), 49-57 (нечетные);

ул. Набережная: 1-9, 11-23, 25-33, 36, 39, 43-50.

С 09:00 до 18:00

с. ЗЛАТОУСТРОЙКА:

ул. Подстепная: 1, 26, 29, 29А, 31, 33, 35, 36, 38-40, 42-53, 55-61, 63, 65;

ул. Руденко: 47, 51, 78.

С 09:00 до 18:00

с. РАДИОНОВКА:

ул. Николаевдзе: 1-20, 22, 23;

ул. Театральная: 1, 1А, 1В, 2, 4-8, 10, 12;

ул. Цветная: 1-7.

24 АВГУСТА с 09:00 до 18:00:

с. ШЕВЧЕНКОВСКОЕ:

ул. Березовая: 1-9;

ул. Софиевская: 2-16 (парные), 24, 26, 28.

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