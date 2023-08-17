В Днепре на макулатуру сдали 11 тонн русскоязычных книг: куда их денут

Днепряне сносили на макулатуру целые библиотеки и архивы.

В Днепре волонтеры собирают русскоязычные книги и газеты. Горожане приносят макулатуру мешками, рассказал «Радіо Свобода» руководитель благотворительного фонда «Центр помощи переселенцам и армии» Павел Медведь.

Всего с начала акции «Глаза для ночи» удалось собрать 11 тонн макулатуры.

Вырученные за сдачу макулатуры деньги используют для приобретения оборудования для сил ПВО. Уже удалось заработать 50 тысяч гривен. За эти средства купили и передали четыре мощных фонаря для обнаружения в небе вражеских дронов.

Приносить можно от одной книги к нескольким мешкам газет, пособий и другой русскоязычной литературе. К примеру, один из проектных институтов отдал организаторам акции 500 килограммов документов из архива. А днепрянин притащил полтонны старых русскоязычных газет.

Павел рассказал, что им даже принесли энциклопедию, опубликованную в Питере в 2014 году. По этой книге учатся в русских школах.

Там на карте не было Украины, она находилась в составе Российской Федерации. Мы ее сдали в макулатуру. Сейчас один коллекционер передал кучу русскоязычных газет — газета «Факты», около 500 килограммов. Это творческий человек, они ему служили декором, – рассказал Павел Медведь.

Всем, кто принес макулатуру, дают тематический магнитик.

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